România conduce un clasament nedorit în UE. Peste 6 din 10 români nu își permit o vacanță anuală

Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că peste șase din zece români cu vârsta de cel puțin 16 ani se aflau în această situație în 2025, un procent mult peste media europeană.

Peste 61% dintre români nu își permit o vacanță

Potrivit Oficiului European de Statistică (Eurostat), 61,4% dintre românii cu vârsta de minimum 16 ani au declarat că nu și-au permis o vacanță de o săptămână departe de casă în cursul anului 2025.

România ocupă astfel primul loc în Uniunea Europeană la acest indicator, fiind urmată de Grecia, unde 46,6% dintre locuitori se află în aceeași situație, și de Bulgaria și Ungaria, ambele cu câte 39,1%.

Diferența față de media Uniunii Europene este semnificativă. La nivelul celor 27 de state membre, 27,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 16 ani au declarat că nu își permit o săptămână de concediu în afara locuinței.

Situația s-a înrăutățit ușor la nivel european

Datele Eurostat indică o ușoară deteriorare față de anul precedent. Comparativ cu 2024, ponderea persoanelor care nu își permit o vacanță a crescut cu 0,5 puncte procentuale la nivelul Uniunii Europene.

Cu toate acestea, tendința pe termen lung rămâne pozitivă. Față de 2015, indicatorul s-a redus cu 7,7 puncte procentuale, ceea ce arată că, în ultimul deceniu, tot mai mulți europeni au dobândit posibilitatea financiară de a pleca în concediu cel puțin o săptămână pe an.

Luxemburg, Suedia și Țările de Jos, la polul opus

La celălalt capăt al clasamentului se află statele în care vacanța anuală este accesibilă pentru marea majoritate a populației.

Cea mai redusă pondere a persoanelor care nu își permit un concediu de o săptămână a fost înregistrată în Luxemburg, unde doar 10,6% dintre locuitori au declarat că nu își pot acoperi o astfel de cheltuială.

Urmează Suedia, cu 12,4%, și Țările de Jos, cu 12,8%, valori de aproape cinci ori mai mici decât cele raportate în România.

Indicator al nivelului de trai

Posibilitatea de a petrece anual cel puțin o săptămână de vacanță în afara locuinței este unul dintre indicatorii utilizați de Eurostat pentru evaluarea condițiilor de trai și a nivelului de deprivare materială în statele membre.

Datele evidențiază diferențele persistente dintre economiile europene în ceea ce privește puterea de cumpărare și capacitatea gospodăriilor de a acoperi cheltuieli considerate normale pentru un nivel de trai decent.

Pentru România, menținerea pe primul loc în acest clasament arată că, în ciuda creșterii economice din ultimii ani, o parte importantă a populației continuă să întâmpine dificultăți în acoperirea unor cheltuieli precum concediul anual, indicator care reflectă nivelul general al bunăstării financiare.