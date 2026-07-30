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Executivul dă undă verde unui proiect strategic de gaze naturale pentru județul Botoșani

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, declararea drept proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale a investiției privind dezvoltarea Sistemului Național de Transport (SNT) pentru alimentarea cu gaze naturale a localităților din centrul și nord-estul județului Botoșani.
Executivul dă undă verde unui proiect strategic de gaze naturale pentru județul Botoșani
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/ Justinel Stavaru
Oana Antipa
30 iul. 2026, 13:11, Social
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Decizia are ca scop accelerarea implementării unei investiții considerate esențiale pentru securitatea energetică și dezvoltarea economică a regiunii.

Trei noi conducte de transport al gazelor naturale

Proiectul prevede realizarea a trei conducte de transport al gazelor naturale: Coșula – Săveni – Darabani, Stăuceni – Ștefănești, respectiv Dorohoi – Darabani.

Investiția include, pe lângă conductele propriu-zise, lucrări de alimentare cu energie electrică, sisteme de protecție catodică și infrastructură de fibră optică necesare operării și monitorizării rețelei.

Ministerul Energiei va coordona procedurile de autorizare

Prin hotărârea adoptată, Ministerul Energiei este desemnat autoritate competentă responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurilor de autorizare.

Potrivit Executivului, această măsură va contribui la reducerea timpilor necesari obținerii avizelor și autorizațiilor, astfel încât proiectul să poată fi implementat într-un ritm mai rapid.

Statutul de proiect de importanță națională permite simplificarea și coordonarea procedurilor administrative, mecanism utilizat pentru investițiile strategice în infrastructura energetică.

Investiția urmărește consolidarea securității energetice

Guvernul susține că dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale va diversifica sursele de energie disponibile în județul Botoșani și va extinde accesul comunităților locale la rețeaua națională de gaze.

Executivul apreciază că proiectul va facilita trecerea către sisteme de încălzire mai puțin poluante, reducând utilizarea combustibililor solizi și contribuind atât la diminuarea emisiilor poluante, cât și la scăderea presiunii asupra fondului forestier.

Autoritățile mizează și pe efectele economice

Pe lângă beneficiile din domeniul energetic, autoritățile estimează că extinderea infrastructurii de transport al gazelor va crea condiții favorabile pentru atragerea unor investiții în industrie și turism.

Potrivit Guvernului, dezvoltarea rețelei ar putea stimula economia locală, genera noi locuri de muncă și crește competitivitatea județului Botoșani, una dintre zonele cu cel mai redus grad de racordare la rețeaua de gaze naturale din România.

Investiția va fi finanțată de Transgaz

Finanțarea proiectului va fi asigurată de S.N.T.G.N. Transgaz S.A., din surse proprii și din surse atrase, în conformitate cu Programul de dezvoltare al companiei.

Executivul consideră că declararea investiției ca proiect de importanță națională va contribui la scurtarea termenelor de implementare și la accelerarea dezvoltării infrastructurii energetice, obiectiv inclus în strategia de consolidare a securității energetice a României.

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