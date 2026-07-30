Gipsy Kings și S.A.R.S, printre artiștii internaționali care vin la Timișoara. Multe nume românești, prezente în acest an la Codru Festival 2026

Artiștii internaționali ce vor fi prezenți la Timișoara sunt spaniolii de la Gipsy Kings, stabiliți în sudul Franței. Muzica lor, cu influențe spaniole de flamenco și rumba, salsa sau chiar pop este cunoscută, dar și îndrăgită de public.

La Timișoara va mai veni și sârbii de la S.A.R.S., pentru iubitorii genului rock. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale lor este Perspektiva. Cu toate acestea, muzica lor e un mix de pop rock, blues sau chiar și jazz.

Maghiarii de la Ternipe, foarte cunoscuți pentru adaptări ale cântecelor din folclorul rrom. Poate Muro Shavo este chiar cea mai cunoscută melodie a lor.

Metal, rock și folclor

Tocmai de peste Prut, vor veni la Timișoara și cei de la Alternosfera. Cunoscuta trupă de rock, este iubită de Timișoreni, care se strâng în număr mare la concertele membrilor, care au devenit, deja, „de-ai casei”, în Banat. La ultimul concert al trupei, publicul a cântat cu mult patos melodii precum Flori de Mai, Cheamă-mă, sau Ploile Nu vin.

Tot din Republica Moldova vin și Lupii lui Calancea – care aduc pe scenă un amestec vibrant de rock folcloric și etno – dar și Surorile Oșoianu, un ansamblu folcloric consacrat. Ele au colaborat și cu Subcarpați, artiștii români care vor fi prezenți pe scenă și ei la Timișoara, la fel ca și în edițiile precedente.

Se pare că pentru iubitorii de metal, o să fie și anul acesta o horă mare în fața scenei principale, pentru că vin din nou cei de la E-AN-NA. Cu un amestec metal și folclor, trupa își propune să apropie publicul tânăr și de alte genuri muzicale, creînd combinații diverse cu alte genuri. De altfel, aceștia au participat și în 2022 la Eurovision cu melodia Malere, alături de Bogdan de la Vâlcea, care este o combinație dintre metal și manele.

Tot anul acesta mai participă și Robin and the Backstabbers, îndrăgiți în special de publicul tânăr pentru muzica lor.

Genuri muzicale pentru toate gusturile

Iubitorii muzicii trap care vin la festival au ocazia să-i vadă pe scenă pe Oscar, Ian, Rava și IDK. La Codru va cânta și Nouă Unșpe.

La capitolul artiști emergenți, îi avem pe tineri DJ sau produceri muzicali precum DJ Mă-ta, Balkandreea & The Balkan Sisters, care vin cu mixuri de muzică electronică, DNB și brakbeat, dar și folclor balcanic cu influențe de muzică electronică.

În afară de concertele pe cele 5 scene, în cele 3 zile de festival, publicul va descoperi instalații artistice, activități pentru toate vârstele, zone dedicate comunității, sustenabilității și artei contemporane.

„CODRU este un festival construit în jurul unei stări. Ne-am dorit un lineup care să spună o poveste, în care să descoperi artiști noi, să cânți alături de nume pe care le iubești de ani de zile și să pleci cu sentimentul că ai trăit ultimele zile de vară exact așa cum trebuia. Abia așteptăm să ne revedem în Pădurea Verde”, spune Victor Balaniuc, cofondator, dar și General Manager al festivalului Codru.

Ediția de anul acesta a festivalului CODRU are loc în perioada 28-30 august 2026, în Pădurea Verde din Timișoara. Festivalul se află la cea de-a șasea ediție.