România își revizuiește planul de combatere a poluării atmosferice, după noi date privind emisiile

Decizia vine în contextul în care datele oficiale arată că țara noastră continuă să depășească țintele naționale pentru anumite tipuri de emisii.

Programul este actualizat în baza noilor date privind emisiile

Hotărârea de Guvern modifică Programul național de control al poluării atmosferice, aprobat inițial în 2023, pentru a adapta politicile publice la cele mai recente date privind nivelul emisiilor și la angajamentele asumate de România în domeniul protecției mediului.

Potrivit Executivului, revizuirea programului are la bază un studiu de specialitate și urmărește consolidarea măsurilor destinate reducerii poluanților atmosferici, astfel încât acestea să răspundă evoluției indicatorilor de mediu și să permită atingerea obiectivelor stabilite prin legislația europeană.

România depășește în continuare limitele pentru doi poluanți importanți

Necesitatea actualizării programului este justificată de datele din inventarele naționale ale emisiilor de poluanți atmosferici, care arată că România continuă să înregistreze depășiri ale angajamentelor naționale în cazul oxizilor de azot (NOx) și al particulelor fine în suspensie (PM2,5).

De asemenea, inventarul național aferent anului 2023, transmis Comisiei Europene în februarie 2025, confirmă că sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea acestor emisii, considerate printre cei mai importanți factori care afectează calitatea aerului și sănătatea populației.

Oxizii de azot sunt generați în principal de transportul rutier, industrie și producerea energiei, în timp ce particulele fine PM2,5 provin din trafic, încălzirea locuințelor și anumite activități industriale. Din cauza dimensiunii foarte mici, acestea pot pătrunde adânc în plămâni și sunt asociate cu afecțiuni respiratorii și cardiovasculare.

Măsurile vor fi monitorizate de autoritățile responsabile

Hotărârea pune în aplicare prevederile Legii nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de poluanți atmosferici și stabilește cadrul pentru implementarea și monitorizarea noilor măsuri de către instituțiile publice cu atribuții în domeniu.

Conform legislației, Programul național de control al poluării atmosferice trebuie revizuit cel puțin o dată la patru ani sau ori de câte ori datele raportate Comisiei Europene indică riscul ca România să nu își respecte obligațiile privind reducerea emisiilor.

Măsurile vizează protejarea sănătății și respectarea obligațiilor europene

Executivul susține că actualizarea programului reprezintă o etapă necesară pentru îmbunătățirea calității aerului și reducerea impactului poluării asupra sănătății populației și a mediului.

Implementarea măsurilor revizuite ar trebui să contribuie atât la diminuarea emisiilor poluante, cât și la dezvoltarea unor politici publice mai eficiente în domeniul protecției mediului, în acord cu obligațiile asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.