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„O deteriorare semnificativă a calității aerului”: Mai multe departamente din Franța se confruntă cu fumul incendiilor

Pragul de alertă pentru poluarea cu particule fine a aerului a fost depășit în mai multe departamende din Franța, ca urmare a incendiilor de vegetație.
„O deteriorare semnificativă a calității aerului”: Mai multe departamente din Franța se confruntă cu fumul incendiilor
Ioana Târziu
26 iul. 2026, 20:02, Știri externe
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În urma incendiilor care au devastat Franța, patru departamente (Gironde, Landes, Dordogne și Lot-et-Garonne) depășesc deja pragurile de alertă pentru particulele fine, potrivit AFP.

„O deteriorare semnificativă a calității aerului”

Episodul de poluare cu particule fine afectează departamentele Gironde și Landes. Acestea se confruntă cu „o deteriorare semnificativă a calității aerului, cu concentrații mari de particule PM10 ( …), incendiile în curs de desfășurare și condițiile meteorologice care favorizează acumularea și transportul fumului ”, explică Observatorul Calității Aerului din Nouvelle-Aquitaine. 

Vânturile puternice împing în principal norii de fum spre coastă. Cu toate acestea, prognoza meteo indică o posibilă schimbare a vântului în cursul serii. Dacă această tendință continuă, fumul s-ar putea deplasa treptat spre interior. De asemenea, ar avea un impact potențial asupra zonei metropolitane Bordeaux și a altor părți din Gironde.

Sănătatea Publică a Franței menține o monitorizare atentă a sănătății, în colaborare cu Atmo Nouvelle-Aquitaine, atâta timp cât episodul legat de incendiu rămâne activ”, precizează Agenția Regională de Sănătate. Impactul fumurilor este comparabil cu cel al unui vârf sever de poluare”, mai arată sursa.

Fumul poate ajunge și în alte regiuni

Fumul ajunge uneori foarte departe. În Brives, Poitiers și Lyon, locuitorii spun că pot mirosi focul și văd cerul acoperit de nori. În Lyon, agenția de monitorizare a calității aerului a înregistrat deja o calitate slabă a aerului și a plasat întreaga parte vestică a regiunii în alertă de poluare, deoarece „pragul de informare de 50µg/m3 poate fi depășit pentru particulele fine”. Ele sunt capabile să pătrundă adânc în plămâni, potrivit aceleiași surse.

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