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Premieră mondială: Franța folosește un avion militar la stingerea incendiilor de vegetație

Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, „în premieră mondială”, utilizarea unui avion militar de transport Airbus A400M pentru lansarea de lichid ignifug asupra unui incendiu de vegetație. Potrivit acestuia, sistemul a fost dezvoltat în doar 15 zile, prin colaborarea dintre Protecția Civilă, armata franceză și Airbus.
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Maria Miron
26 iul. 2026, 02:11, Știri externe
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Lecornu a publicat sâmbătă, pe platforma X, imagini cu primul largaj de lichid ignifug din cala unui A400M și a precizat că această nouă capacitate va completa mijloacele aeriene deja implicate în intervențiile de stingere a incendiilor.

„O premieră mondială, făcută posibilă în doar cincisprezece zile datorită mobilizării exemplare a Protecției Civile, a forțelor armate și a Airbus. Un singur obiectiv: combaterea mai eficientă a incendiilor”, a transmis ministrul.

Poate transporta 20 de tone de lichid ignifug

A400M Atlas este un avion militar de transport adaptat pentru intervenții împotriva incendiilor. Cu ajutorul unui kit special, aeronava poate lansa până la 20 de tone de lichid ignifug într-o singură misiune. Potrivit presei franceze, capacitatea sa este echivalentă cu încărcătura a două avioane Dash de stingere a incendiilor sau a trei aeronave amfibii Canadair.

Aeronava a intervenit asupra incendiului de vegetație din zona Lacanau, în departamentul Gironde din sud-vestul Franței. După ce a survolat zona, a lansat lichidul ignifug la câteva sute de metri de frontul de foc, deasupra pădurii cuprinse de flăcări, venind în sprijinul echipajelor care acționau pentru stingerea incendiului.

Aproape 200.000 de persoane, evacuate

Potrivit celui mai recent bilanț al autorităților franceze, incendiul din Gironde a mistuit peste 32.700 de hectare și a distrus cel puțin 140 de locuințe. Aproape 200.000 de persoane au fost evacuate din sud-vestul Franței, în timp ce flăcările au ajuns la aproximativ 30 de kilometri de Bordeaux.

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