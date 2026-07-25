Respinsă pentru că este „prea bătrână”. Israelul refuză rezidența nepoatei unor salvatori ai evreilor din Holocaust

Statul israelian a creat o procedură specială prin care copiii și nepoții persoanelor distinse de Israel cu titlul onorific „Drepți între Popoare” pot solicita rezidență în această țară. Distincția este acordată persoanelor care nu sunt evrei, dar care și-au riscat viața pentru a salva evrei în timpul Holocaustului.

Cazul aflat acum în atenția instanțelor, relatat de The Jerusalem Post, privește o femeie de 56 de ani din Olanda, Ellen Monique Chits, descendentă a unor persoane care au salvat viața a doi frați evrei, pe atunci copii, în timpul ocupației naziste. Familia i-a ascuns în locuința sa și i-a ajutat ulterior să ajungă în alte ascunzători, fapte pentru care Israelul le-a acordat distincția „Drepți între Popoare”.

De ce a fost respinsă cererea

După mai multe vizite în Israel, femeia a aflat că poate solicita rezidență în baza acestei proceduri și a depus cererea în iulie 2024.

Deși a prezentat toate documentele solicitate, Autoritatea pentru Populație și Imigrație i-a respins cererea câteva luni mai târziu, motivând că nu mai îndeplinește condițiile de vârstă. Potrivit regulilor modificate în 2022, nepoții persoanelor recunoscute drept „Drepți între Popoare” pot beneficia de această procedură doar dacă sunt minori.

O regulă care se bate cap în cap cu realitatea

Avocații femeii au contestat în instanță decizia autorităților, explicând că limita de vârstă introdusă în procedură o face aproape imposibil de aplicat în cazul nepoților persoanelor cărora li se adresează.

Holocaustul s-a încheiat în urmă cu peste 80 de ani, iar persoanele care au salvat evrei în acea perioadă au în prezent, dacă mai sunt în viață, peste 90 sau chiar peste 100 de ani. În mod firesc în aceste condiții, nepoții lor sunt adulți, astfel că cerința ca aceștia să fie minori este imposibil de îndeplinit.

Având în vedere această contradicție, în ianuarie 2026, Tribunalul Districtual din Ierusalim a decis într-un dosar similar că procedura trebuie aplicată copiilor și nepoților „Drepților între Popoare”, indiferent de vârstă. În baza acestui precedent, femeia a depus o nouă cerere de rezidență, care se află acum în analiză.

Reguli stricte pentru obținerea rezidenței în Israel

Israelul are o politică de imigrație restrictivă, astfel că nu orice cetățean străin poate obține rezidență permanentă doar pentru că ar dori să se stabilească în această țară. Condițiile de imigrare sunt stabilite astfel încât să păstreze caracterul Israelului ca stat național al poporului evreu, iar rezidența permanentă poate fi obținută doar în cazurile prevăzute de lege, precum Legea Întoarcerii pentru evrei și alte categorii expres reglementate.

Printre aceste excepții se numără și procedura creată pentru copiii și nepoții persoanelor distinse de Israel cu titlul onorific „Drepți între Popoare”, acordat celor care nu erau evrei și care și-au riscat viața pentru a salva evrei în timpul Holocaustului. În baza acestei prevederi și-a depus cererea de rezidență și femeia din Olanda.

A renunțat la serviciu pentru a face voluntariat în Israel

Olandeza spune că a descoperit adevărata dimensiune a istoriei familiei sale după ce a vizitat Yad Vashem, memorialul oficial al Holocaustului din Israel, unde a găsit documente despre rudele sale și despre modul în care acestea au salvat doi copii evrei în timpul ocupației naziste.

Ea a vizitat Israelul de aproximativ zece ori. În 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat atacul asupra Israelului, soldat cu sute de morți și răpirea a peste 200 de persoane, Ellen Monique Chits se afla la Ierusalim ca turist. A vrut să rămână pentru a-i ajuta pe cei afectați de război, însă angajatorul din Olanda i-a cerut să revină la serviciu.

Ulterior și-a dat demisia din funcția de manager pe care o ocupa într-un spital din Olanda și s-a întors în Israel ca voluntar. A lucrat în agricultură, la cantine sociale, în programe dedicate persoanelor vârstnice și în cadrul organizației OneFamily, care sprijină victimele terorismului și ale războiului. În prezent locuiește la Haifa și studiază limba ebraică.

Cheia cazului: interpretarea procedurii

Autoritățile israeliene au transmis că noua cerere va fi analizată potrivit procedurii în vigoare, fără să precizeze dacă vor ține cont de interpretarea dată acesteia de Tribunalul Districtual din Ierusalim în ianuarie 2026. În caz contrar, cererea de rezidență riscă să fie respinsă din nou pe motiv că solicitanta a depășit limita de vârstă.