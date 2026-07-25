SUA pregătesc un plan pentru confiscarea uraniului îmbogățit din Iran

Forțele de operațiuni speciale ale SUA se pregăteau pentru o posibilă misiune de confiscare a uraniului îmbogățit din instalațiile nucleare fortificate ale Iranului, a relatat New York Post, citând o sursă familiarizată cu planificarea militară și experți în securitate americani.

Operațiunea ar putea implica mii de soldați care securizează amplasamentele nucleare, curăță intrările deteriorate sau pline de capcane și stabilește rute protejate către un aerodrom. O echipă mai mică de operatori speciali ar intra apoi în instalații și ar îndepărta materialul nuclear, conform raportului citat de I24News.

Misiune periculoasă

Joseph Rodgers, director adjunct al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat pentru Washington Post că o operațiune militară ar putea deveni cea mai probabilă opțiune dacă negocierile nu ar duce la un acord privind stocul de uraniu al Iranului. El a descris orice astfel de misiune ca fiind excepțional de complexă și periculoasă.

Printre potențialele ținte s-au numărat instalațiile avariate din Fordo și Isfahan, precum și complexul subteran Pickaxe Mountain de lângă Natanz, unde se pare că Iranul a transferat sute de centrifuge.