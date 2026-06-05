Trump: SUA nu au nevoie de un acord cu Iranul pentru a prelua uraniul îmbogățit

„L-am putea obține chiar acum. Nu cred că ar putea să ne împiedice dacă am vrea, dar nu există niciun motiv să facem asta. Este îngropat”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval.

Liderul american susține că nu intenționează în prezent să se întâlnească cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. El a adăugat însă că o astfel de întâlnire ar putea avea loc dacă Statele Unite și Iranul vor ajunge la o înțelegere.

„Dacă s-ar întâmpla asta, aș da dovadă de respect”, a declarat președintele american, citat de Le Figaro.

AIEA cere acces la instalațiile nucleare iraniene

Comentariile lui Trump au fost făcute în aceeași zi în care Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a semnalat că lipsa accesului la anumite instalații nucleare iraniene reprezintă un „motiv de îngrijorare în materie de proliferare”.

Potrivit agenției, inspectorii nu mai au acces la unele situri importante din Iran după războiul declanșat în iunie 2025 de Israel și Statele Unite, în timpul căruia mai multe instalații nucleare iraniene au fost lovite.

„Este esențial ca Agenția să își poată desfășura fără întârziere activitățile”, susține AIEA, care solicită Iranului să „coopereze într-o manieră constructivă”.

Congresul pune presiune pe Trump

În paralel, Camera Reprezentanților a adoptat miercuri o rezoluție prin care Donald Trump ar fi obligat să obțină aprobarea Congresului pentru continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului.

Patru congresmeni republicani s-au alăturat democraților, iar rezoluția a fost adoptată de Camera Reprezentanților. Măsura trebuie însă aprobată și de Senat și nu are, deocamdată, putere de lege.

Votul este considerat un semnal al nemulțumirii tot mai mari din interiorul Partidului Republican față de conflictul cu Iranul, care a intrat în cea de-a patra lună și a cărui evoluție rămâne incertă.