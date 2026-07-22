Președintele SUA, Donald Trump, își dorește ca președintele FIFA, Gianni Infantino, să fie următorul secretar general al ONU.

O sursă a declarat pentru The New York Post că Trump consideră că Infantino „este respectat de toată lumea la nivel mondial și recunoaște că acesta are o abilitate specială de a uni oamenii”.

Cu toate acestea, pentru a obține funcția, Infantino ar trebui să obțină sprijinul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate — unde cei cinci membri permanenți dețin drept de veto. Ulterior, trebuie să primească o confirmare și din partea Adunării Generale a ONU, mai notează The New York Post.

Momentan, nu este clar dacă Infantino dorește să preia conducerea ONU sau în ce măsură Trump a discutat subiectul cu el.

În prezent, funcția de secretar general al ONU este deținută de Antonio Guterres, care se va retrage la sfârșitul acestui an.

Infantino „ar face o treabă excelentă”

Paolo Zampolli, omul de afaceri și diplomatul italo-american care ocupă funcția de trimis special al lui Trump pentru parteneriate globale, a comentat informația relatată de ziarul american, spunând că „numai președintele Trump ar putea avea o idee atât de genială”.

Zampolli a afirmat că Infantino „ar face o treabă excelentă” și că este „apreciat de toată lumea”. În plus, el susține că „există o anumită asemănare” între rolurile de președinte al FIFA și de secretar general al ONU.

„La Națiunile Unite, trebuie să ai de-a face cu 193 de state membre. În cadrul FIFA, există peste 200 de membri [și] palmaresul remarcabil al lui Gianni demonstrează că știe cum să gestioneze situația”, a explicat acesta.

De la revenirea la Casa Albă în 2025, Trump a redus drastic contribuțiile SUA la ONU și s-a retras din multe dintre organizațiile sale subordonate, inclusiv din Organizația Mondială a Sănătății, UNESCO și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.