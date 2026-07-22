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De la fotbal la diplomație mondială? The New York Post: Trump își dorește ca Gianni Infantino să fie secretar general al ONU

Președintele american Donald Trump își dorește ca președintele FIFA, Gianni Infantino, să fie următorul secretar general la Organizației Națiunilor Unite, relatează The New York Post. Antonio Guterres, cel care conduce ONU în prezent, se va retrage din funcție la sfârșitul acestui an.
De la fotbal la diplomație mondială? The New York Post: Trump își dorește ca Gianni Infantino să fie secretar general al ONU
Diana Nunuț
22 iul. 2026, 11:55, Sport
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Președintele SUA, Donald Trump, își dorește ca președintele FIFA, Gianni Infantino, să fie următorul secretar general al ONU.

O sursă a declarat pentru The New York Post că Trump consideră că Infantino „este respectat de toată lumea la nivel mondial și recunoaște că acesta are o abilitate specială de a uni oamenii”.

Cu toate acestea, pentru a obține funcția, Infantino ar trebui să obțină sprijinul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate — unde cei cinci membri permanenți dețin drept de veto. Ulterior, trebuie să primească o confirmare și din partea Adunării Generale a ONU, mai notează The New York Post. 

Momentan, nu este clar dacă Infantino dorește să preia conducerea ONU sau în ce măsură Trump a discutat subiectul cu el.

În prezent, funcția de secretar general al ONU este deținută de Antonio Guterres, care se va retrage la sfârșitul acestui an.

Infantino „ar face o treabă excelentă”

Paolo Zampolli, omul de afaceri și diplomatul italo-american care ocupă funcția de trimis special al lui Trump pentru parteneriate globale, a comentat informația relatată de ziarul american, spunând că „numai președintele Trump ar putea avea o idee atât de genială”.

Zampolli a afirmat că Infantino „ar face o treabă excelentă” și că este „apreciat de toată lumea”. În plus, el susține că „există o anumită asemănare” între rolurile de președinte al FIFA și de secretar general al ONU.

„La Națiunile Unite, trebuie să ai de-a face cu 193 de state membre. În cadrul FIFA, există peste 200 de membri [și] palmaresul remarcabil al lui Gianni demonstrează că știe cum să gestioneze situația”, a explicat acesta.

De la revenirea la Casa Albă în 2025, Trump a redus drastic contribuțiile SUA la ONU și s-a retras din multe dintre organizațiile sale subordonate, inclusiv din Organizația Mondială a Sănătății, UNESCO și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

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