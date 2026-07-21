Șeful La Liga îi cere demisia lui Gianni Infantino: „Distruge industria fotbalului”

Oficialul spaniol susține că actuala conducere a forului mondial ia decizii care afectează grav fotbalul, criticând atât organizarea Cupei Mondiale din 2026, cât și planurile de extindere a competiției și modul în care sunt gestionate interesele comerciale ale sportului, relatează BBC.

„Timpul lui Infantino a expirat”

Într-un interviu acordat publicației italiene La Gazzetta dello Sport, Javier Tebas a afirmat că mandatul lui Gianni Infantino la conducerea FIFA ar trebui să se încheie. „În opinia mea, da. Cred că timpul lui a expirat”, a declarat președintele campionatului spaniol, referindu-se la posibilitatea ca șeful FIFA să demisioneze.

Totuși, Tebas consideră că schimbarea conducerii este puțin probabilă, deoarece Infantino continuă să beneficieze de sprijinul federațiilor naționale. În opinia sa, sistemul de alegeri din cadrul FIFA nu favorizează apariția unor contracandidați reali.

Critici la adresa deciziilor luate la Cupa Mondială

Liderul La Liga a criticat mai multe decizii luate de FIFA în timpul Cupei Mondiale din 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic.

Printre acestea se numără pauzele obligatorii pentru hidratare introduse la toate meciurile, indiferent de condițiile meteo, dar și prelungirea pauzei de la finala competiției la peste 27 de minute pentru desfășurarea spectacolului artistic. Potrivit lui Tebas, aceste măsuri au fost motivate mai degrabă de interese comerciale decât de protejarea jucătorilor.

„Pauzele pentru hidratare sunt o minciună. În La Liga le folosim doar atunci când temperaturile sunt cu adevărat ridicate”, a spus oficialul spaniol, susținând că în unele stadioane americane instalațiile de climatizare făceau inutilă o astfel de măsură.

Extinderea Cupei Mondiale, contestată

Javier Tebas s-a declarat împotriva ideii discutate de FIFA privind organizarea unei Cupe Mondiale cu 64 de echipe. Acesta susține că dezvoltarea fotbalului nu trebuie să se concentreze exclusiv asupra turneului final și avertizează că un calendar internațional tot mai încărcat afectează competițiile interne.

„Industria fotbalului nu înseamnă doar Cupa Mondială. Campionatele naționale sunt cele care susțin acest sport și generează zeci de mii de locuri de muncă”, a afirmat președintele La Liga.

Acuzații și în cazul Balogun

Tebas a făcut referire și la controversa privind atacantul naționalei Statelor Unite, Folarin Balogun, a cărui suspendare a fost amânată înaintea optimilor de finală ale Cupei Mondiale.

Potrivit președintelui La Liga, dacă Statele Unite ar fi continuat competiția, cazul ar fi putut avea consecințe serioase pentru conducerea FIFA. El a susținut că eliminarea echipei americane de către Belgia a făcut ca subiectul să fie rapid abandonat.

Controversa a fost criticată anterior și de UEFA, care a calificat decizia drept „fără precedent, de neînțeles și nejustificată”.

FIFA, sub presiune

Declarațiile lui Javier Tebas vin într-un moment în care Gianni Infantino este așteptat să candideze pentru un nou mandat la conducerea FIFA, în cadrul Congresului programat anul viitor.

Deși șeful La Liga susține că actualul președinte beneficiază în continuare de sprijinul majorității federațiilor, criticile sale evidențiază tensiunile tot mai mari dintre conducerea fotbalului mondial și reprezentanții unor competiții importante din Europa.