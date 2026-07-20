Tragedie în Spania, după câștigarea Cupei Mondiale. Un copil de 13 ani a murit în timpul celebrării titlului mondial

Incidentul s-a produs în timpul manifestațiilor organizate pentru sărbătorirea celui de-al doilea titlu mondial câștigat de naționala Spaniei, relatează Reuters.

Accidentul a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în Ciudad Rodrigo, un oraș medieval fortificat cu aproximativ 12.000 de locuitori, situat în provincia Salamanca, în apropierea graniței cu Portugalia.

Sute de oameni se adunaseră în jurul fântânii Arbol Gordo, aflată în centrul orașului, pentru a sărbători victoria Spaniei la Cupa Mondială.

La un moment dat, partea superioară a monumentului s-a desprins și a lovit mai multe persoane, potrivit serviciilor regionale de urgență.

Primăria din Ciudad Rodrigo a transmis condoleanțe familiei copilului.

„Întregul oraș resimte această pierdere și este alături de prietenii și familia minorului în aceste momente de durere (…) Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătoare a victoriei naționalei Spaniei la Cupa Mondială s-a transformat într-o tragedie”, se arată în comunicatul autorităților locale.

Spania a câștigat duminică, 19 iulie, Cupa Mondială, după ce a învins Argentina cu 1-0 în finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey. Singurul gol al partidei a fost marcat de Ferran Torres, în minutul 106. Spania a obținut astfel al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010.