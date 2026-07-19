Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale. Messi contra Yamal, cu trofeul pe masă

Marea finală se dispută pe New York New Jersey Stadium, cunoscut drept MetLife Stadium, din East Rutherford. Va fi meciul cu numărul 104 al primei Cupe Mondiale organizate cu 48 de echipe și punctul final al unui turneu desfășurat în Statele Unite, Canada și Mexic. Lovitura de start este programată la ora 22:00, ora României.

Argentina poate realiza o performanță care nu a mai fost văzută din 1962

Argentina încearcă să devină prima echipă după Brazilia lui Pelé care își apără titlul mondial. Ultimele două naționale care au câștigat două ediții consecutive au fost Italia, în 1934 și 1938, și Brazilia, în 1958 și 1962.

Un succes în fața Spaniei i-ar aduce Argentinei al patrulea titlu mondial, după triumfurile din 1978, 1986 și 2022. Pentru Lionel Messi ar putea fi ultimul meci la un Campionat Mondial și finalul perfect al unei cariere fără precedent la nivel internațional.

Spania se află abia la a doua finală din istoria sa. Prima s-a încheiat cu victoria din 2010, obținută în Africa de Sud, după golul marcat de Andrés Iniesta împotriva Olandei.

Messi și Yamal, întâlnirea dintre două epoci

Finala propune și primul duel direct dintre Lionel Messi și Lamine Yamal. Argentinianul are 39 de ani, în timp ce vedeta Spaniei a împlinit 19 ani cu doar câteva zile înaintea meciului.

Cei doi au fost formați de academia Barcelonei și joacă într-un stil asemănător: pornesc din dreapta, intră în centru și încearcă să finalizeze cu piciorul stâng. Diferența este că Messi se apropie de finalul carierei, în timp ce Yamal se află la primul său Campionat Mondial.

Messi a fost principalul om al Argentinei în drumul spre finală, cu opt goluri și patru pase decisive. În semifinala cu Anglia, căpitanul sud-americanilor a oferit assisturile pentru golurile marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez, prin care Argentina a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 2-1.

Spania a primit un singur gol în șapte partide

Cele două finaliste au ajuns în ultimul act prin metode diferite. Spania s-a remarcat prin controlul jocului și printr-o defensivă aproape imposibil de depășit.

Formația lui Luis de la Fuente a început turneul cu o remiză surprinzătoare, 0-0 cu Capul Verde, după care a învins Arabia Saudită cu 4-0 și Uruguay cu 1-0. În fazele eliminatorii, ibericii au trecut succesiv de Austria, scor 3-0, Portugalia, 1-0, Belgia, 2-1, și Franța, 2-0.

Portarul Unai Simón a primit un singur gol în cele șapte meciuri disputate până acum, iar Spania a înregistrat șase partide fără gol primit. Datele avansate arată că adversarii ibericilor au produs ocazii cu o valoare cumulată de numai 2,15 goluri așteptate, cel mai bun bilanț defensiv al competiției.

Argentina a avut cel mai bun atac al turneului, cu 19 goluri, dar parcursul său din fazele eliminatorii a fost mult mai dramatic. După trei victorii în grupă – 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria și 3-1 cu Iordania –, campioana mondială a învins Capul Verde cu 3-2 după prelungiri, Egipt cu 3-2, Elveția cu 3-1 după prelungiri și Anglia cu 2-1.

Duelul care poate decide finala

Spania va încerca să controleze mingea prin Rodri și Fabián Ruiz și să creeze superioritate pe benzi prin Lamine Yamal și Álex Baena. Argentina are însă jucătorii necesari pentru a lovi pe tranziție, iar libertatea de mișcare a lui Messi între liniile adverse ar putea reprezenta principala problemă pentru apărarea iberică.

O altă confruntare importantă va avea loc pe flancul pe care Yamal îl va întâlni pe Nicolás Tagliafico și, în funcție de formula aleasă de Lionel Scaloni, pe Alexis Mac Allister sau Enzo Fernández. Spania va încerca să-l izoleze pe tânărul său atacant în situații de unu contra unu, în timp ce Argentina va căuta să dubleze permanent marcajul.

Spania nu a pierdut în ultimele 37 de partide, dacă sunt excluse loviturile de departajare, în timp ce Argentina a câștigat ultimele 14 meciuri. Modelul statistic Opta le acordă ibericilor un avantaj, cu 45% șanse să câștige în timpul regulamentar, față de 26% pentru Argentina, restul procentelor reprezentând probabilitatea prelungirilor.

Echipele probabile

Luis de la Fuente a primit vești bune înaintea finalei. Lamine Yamal și Pedro Porro au avut unele probleme în timpul pregătirilor, dar sunt așteptați să înceapă partida. Nici Argentina nu are anunțate absențe importante.

Spania: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Leandro Paredes – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister – Lionel Messi, Julián Álvarez.

Partida va fi arbitrată de slovenul Slavko Vinčić, care devine primul oficial din țara sa desemnat să conducă o finală de Campionat Mondial. El va fi ajutat de conaționalii Tomaž Klančnik și Andraž Kovačič, iar germanul Bastian Dankert va coordona sistemul VAR.

Spania – Argentina se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.