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Cupa Mondială: Vreme extremă înaintea finalei. Spania și-a întrerupt antrenamentul din cauza furtunilor

Antrenamentul naționalei Spaniei dinaintea finalei Cupei Mondiale de duminică împotriva Argentinei a fost suspendat sâmbătă din cauza furtunilor și a fulgerelor din zonă. Autoritățile din statul New Jersey au emis avertizări privind fenomene meteo severe, inclusiv tornade, inundații și grindină.
Cupa Mondială: Vreme extremă înaintea finalei. Spania și-a întrerupt antrenamentul din cauza furtunilor
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
18 iul. 2026, 20:21, Sport
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Potrivit AP, echipa s-a mutat în interior pentru o sesiune de încălzire, dar nu se știe dacă va reveni pentru antrenamentul în aer liber.

Guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a avertizat sâmbătă locuitorii că sunt așteptate furtuni severe în tot statul, cu posibile vânturi puternice, tornade, inundații și grindină de dimensiuni mari.

Argentina se află în aceeași zonă cu o zi înaintea meciului de duminică.

Finala Cupei Mondiale, duminică

Finala este programată duminică, 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey, unde Spania și Argentina își vor disputa trofeul mondial.

Argentina va juca pentru al doilea titlu consecutiv de campioană mondială și al patrulea în total.

Singurul titlu mondial câștigat de Spania a fost în 2010.

Pe lângă confruntarea dintre cele două naționale, organizatorii au pregătit și un spectacol de amploare în pauza meciului, inspirat de modelul Super Bowl.

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