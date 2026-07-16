Val de informații false după eliminarea Egiptului de la CM 2026. Arbitrul francez, ținta teoriilor conspirației

Verificările realizate de echipa The Cube de la Euronews arată că mai multe afirmații răspândite online au fost fabricate sau scoase intenționat din context.

Cum au apărut informațiile false

Controversa a izbucnit după victoria Argentinei cu 3-2 în fața Egiptului, într-un meci marcat de mai multe decizii de arbitraj contestate. Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA, acuzând arbitrii de erori grave și solicitând ca François Letexier să nu mai oficieze la turneu. La scurt timp după meci, pe rețelele sociale au început să circule capturi de ecran din pagina de Wikipedia a arbitrului, în care apărea afirmația că acesta s-ar fi născut într-o familie evreiască ortodoxă. Istoricul modificărilor Wikipedia arată însă că această informație a fost introdusă de un utilizator anonim la câteva ore după partidă și elimina ulterior, deoarece nu avea nicio sursă credibilă. Articolul invocat drept referință nu conținea nicio informație despre religia sau originea arbitrului.

Au fost inventate și acuzații de mită

În aceeași perioadă, alți utilizatori au modificat pagina de Wikipedia adăugând afirmații potrivit cărora arbitrul ar fi fost „plătit de Argentina și FIFA”, iar meciul ar fi fost aranjat. Și aceste modificări au fost șterse rapid, însă capturile de ecran realizate înainte de eliminarea lor au continuat să fie distribuite pe platforme precum X și TikTok, fiind prezentate drept dovezi autentice. O altă informație falsă, vizualizată de milioane de ori, susținea că autoritățile franceze ar fi descoperit în conturile arbitrului o plată misterioasă de peste 500.000 de dolari înaintea partidei. Euronews precizează că nu există nicio confirmare oficială din partea FIFA, a autorităților franceze sau a vreunei instituții de presă credibile care să susțină această afirmație.

FIFA nu l-a suspendat pe François Letexier

Pe rețelele sociale s-a răspândit și zvonul că arbitrul ar fi fost exclus de la Cupa Mondială după plângerea formulată de Egipt. În realitate, FIFA a confirmat doar primirea sesizării Federației Egiptene de Fotbal. Până în prezent nu a fost anunțată deschiderea unei anchete și nici suspendarea lui François Letexier. Șeful Comisiei de Arbitri a FIFA, Pierluigi Collina, a respins acuzațiile privind lipsa de imparțialitate și a declarat că dezbaterile privind deciziile de arbitraj sunt firești în fotbal, însă acuzațiile fără dovezi nu își au locul într-o competiție de acest nivel.

Dezinformarea a însoțit întregul turneu

Potrivit Euronews, cazul arbitrului francez face parte dintr-un fenomen mai amplu observat pe durata Cupei Mondiale 2026. Pe parcursul competiției au circulat numeroase imagini generate cu inteligență artificială, videoclipuri manipulate și informații false care au vizat echipe, arbitri și jucători, mai ales după meciurile controversate. Acest episod arată încă o dată cât de ușor pot fi transformate modificările temporare ale unor pagini colaborative, precum Wikipedia, în instrumente de propagare a dezinformării atunci când sunt prezentate drept dovezi autentice.