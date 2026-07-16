Prima pagină » Sport » Record absolut la Cupa Mondială 2026: finala Spania – Argentina este o premieră istorică

Record absolut la Cupa Mondială 2026: finala Spania – Argentina este o premieră istorică

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina este deja una istorică. Pentru prima dată, un Mondial pune față în față campioana Europei cu campioana Americii de Sud.
Record absolut la Cupa Mondială 2026: finala Spania - Argentina este o premieră istorică
Andreea Tobias
16 iul. 2026, 10:03, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Spania a devenit campioană europeană în 2024, învingând Anglia în finala Euro.

Argentina a câștigat Copa América înainte să își apere titlul mondial. Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-au întâlnit în finală acești doi campioni continentali. Cele două echipe ajung la finală în vârful ciclului lor de generație, conform footmercato.net.

Un alt record rar al acestei ediții

Pentru a treia oară în istoria Mondialelor, toate cele patru echipe din semifinale erau în top 4 FIFA. Situația mai apăruse doar în 1970 și în 1990, arată statisticile citate de presa franceză. Nivelul excepțional al ediției 2026 este confirmat astfel și de clasamentul mondial.

Drumul celor două echipe spre finală

Spania a eliminat Franța în semifinală, scor 2-0, la Dallas. Anterior, ibericii au trecut de Anglia în finala Euro 2024, tot cu 2-1.

Argentina a învins Columbia în finala Copa América, scor 1-0 după prelungiri. Cele două selecționate ajung la duminică drept cele mai în formă echipe ale lumii.

Această finală de Cupă Mondială reprezintă, practic, „Finalissima”, disputa dintre campioanele Europei și Americii de Sud, care nu s-a mai jucat în primăvara acestui an. Programat inițial pentru 27 martie 2026 în Qatar, duelul a fost anulat definitiv din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a imposibilității confederațiilor de a cădea de acord asupra unui stadion alternativ.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Ștefan Popescu: Germania şi Bulgaria dau semnale în direcția Moscovei
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Libertatea
Cauza reală a morții lui Gabi Mureșan! Au venit rezultatele autopsiei. Fostul fotbalist a decedat din cauza ASTA
CSID
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da