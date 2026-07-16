Record absolut la Cupa Mondială 2026: finala Spania – Argentina este o premieră istorică

Spania a devenit campioană europeană în 2024, învingând Anglia în finala Euro.

Argentina a câștigat Copa América înainte să își apere titlul mondial. Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-au întâlnit în finală acești doi campioni continentali. Cele două echipe ajung la finală în vârful ciclului lor de generație, conform footmercato.net.

Un alt record rar al acestei ediții

Pentru a treia oară în istoria Mondialelor, toate cele patru echipe din semifinale erau în top 4 FIFA. Situația mai apăruse doar în 1970 și în 1990, arată statisticile citate de presa franceză. Nivelul excepțional al ediției 2026 este confirmat astfel și de clasamentul mondial.

Drumul celor două echipe spre finală

Spania a eliminat Franța în semifinală, scor 2-0, la Dallas. Anterior, ibericii au trecut de Anglia în finala Euro 2024, tot cu 2-1.

Argentina a învins Columbia în finala Copa América, scor 1-0 după prelungiri. Cele două selecționate ajung la duminică drept cele mai în formă echipe ale lumii.

Această finală de Cupă Mondială reprezintă, practic, „Finalissima”, disputa dintre campioanele Europei și Americii de Sud, care nu s-a mai jucat în primăvara acestui an. Programat inițial pentru 27 martie 2026 în Qatar, duelul a fost anulat definitiv din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a imposibilității confederațiilor de a cădea de acord asupra unui stadion alternativ.