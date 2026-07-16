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MotoGP. Francesco Bagnaia, operat cu succes. Dublul campion mondial cu Ducati vizează revenirea la Silverstone

Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), campion mondial în 2022 și 2023 în MotoGP, a fost operat cu succes la antebrațul drept, intervenția având loc miercuri în Italia, a anunțat echipa sa.
MotoGP. Francesco Bagnaia, operat cu succes. Dublul campion mondial cu Ducati vizează revenirea la Silverstone
sursă foto: Burak Akbulut / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
16 iul. 2026, 10:37, Sport
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Francesco Bagnaia a fost supus unei fasciotomii endoscopice la antebrațul drept, procedură efectuată la o clinică din Modena.

Potrivit comunicatului echipei, operația s-a desfășurat fără complicații, iar italianul va profita de pauza de vară pentru a urma programul de recuperare.

Obiectivul dublului campion mondial este să revină pe circuit la Marele Premiu al Marii Britanii, programat în perioada 7-9 august, pe circuitul de la Silverstone.

După prima jumătate a sezonului, Bagnaia ocupă locul al optulea în clasamentul general al MotoGP, la 65 de puncte de liderul campionatului, Jorge Martin (Aprilia).

Printre cele mai bune rezultate ale sale din acest sezon se numără patru clasări consecutive pe podium în cursele de Grand Prix și victoria din cursa sprint a Marelui Premiu al Cehiei.

Cu doar două zile înainte de intervenția chirurgicală, Francesco Bagnaia s-a numărat printre personalitățile motociclismului italian omagiate la Roma, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul italian al Afacerilor Externe.

Cu această ocazie, dublul campion mondial MotoGP a fost desemnat „Ambasador al Diplomației Sportive”, alături de legende precum Valentino Rossi, Giacomo Agostini și Max Biaggi, dar și de pilotul Aprilia Marco Bezzecchi.

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