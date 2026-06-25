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Mutare spectaculoasă în MotoGP: Francesco Bagnaia semnează pe patru ani cu Aprilia Racing din 2027

Dublu campion mondial MotoGP cu Ducati, pilotul italian Francesco Bagnaia a semnat un contract pe patru ani cu Aprilia Racing, pentru care urmează să concureze începând din sezonul 2027, a anunțat joi echipa din Noale.
Mutare spectaculoasă în MotoGP: Francesco Bagnaia semnează pe patru ani cu Aprilia Racing din 2027
sursă foto: Robert Michael/dpa
Petre Apostol
25 iun. 2026, 11:32, Sport
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Francesco Bagnaia va face echipă cu Marco Bezzecchi, formând astfel o linie complet italiană pentru constructorul din Noale, pe modelul RS-GP, într-un proiect considerat deja unul dintre cele mai ambițioase din MotoGP.

Ducati anunțase miercuri despărțirea de dublul campion mondial MotoGP, care va fi înlocuit de tânărul spaniol Pedro Acosta, de la KTM.

Palmaresul pilotului italian este unul impresionant. De la debutul în Moto3 în 2013, Bagnaia a urcat constant spre vârful motociclismului mondial, cucerind trei titluri mondiale – unul în Moto2 (2018) și două consecutive în MotoGP (2022 și 2023). În total, el a adunat 41 de victorii, 86 de podiumuri și 35 de pole position-uri, cifre care îl plasează printre cei mai de succes piloți italieni din istorie.

Reprezentanții Aprilia au subliniat importanța strategică a transferului, dar și simbolistica sa pentru sportul italian.

„Împărtășim aceeași viziune de a susține Italia, de aceea am gândit acest proiect cu Marco și Pecco împreună pentru următorul capitol al Aprilia Racing. Venirea lui Bagnaia confirmă valoarea sportului italian, care în ultimele luni s-a remarcat pe scena mondială prin performanțele lui Kimi Antonelli în Formula 1, Jannik Sinner în tenis și Federica Brignone la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Îl primim cu mândrie, dar mai întâi vom încerca să-l învingem. A avea un multiplu campion mondial este o responsabilitate pe care abia așteptăm să ne-o asumăm”, au transmis oficialii echipei, într-un comunicat.

Aprilia a dominat prima parte a sezonului din MotoGP, ocupând primele două poziții în clasamentul piloților. Bezzecchi ocupă locul 1, cu 180 de puncte, iar Jorge Martin este pe a doua poziție, cu 172 de puncte.

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