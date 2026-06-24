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Ducati se desparte de Francesco Bagnaia. Dublul campion mondial din MotoGP pleacă de la echipa italiană după opt sezoane

Francesco Bagnaia, de două ori campion mondial în MotoGP, va părăsi echipa oficială Ducati la finalul sezonului 2026, a anunțat miercuri constructorul italian.
Ducati se desparte de Francesco Bagnaia. Dublul campion mondial din MotoGP pleacă de la echipa italiană după opt sezoane
sursă foto: Burak Akbulut / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
24 iun. 2026, 13:49, Sport
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Supranumit „Pecco”, italianul Bagnaia își va încheia astfel aventura începută în 2019 la echipa de uzină Ducati, după opt sezoane petrecute sub culorile constructorului din Borgo Panigale. În această perioadă, Bagnaia a devenit unul dintre cei mai importanți piloți din istoria Ducati, cucerind două titluri mondiale la clasa regină, în 2022 și 2023.

Parteneriatul dintre cele două părți a readus titlul mondial la Ducati după o pauză de 15 ani, ultimul succes înaintea lui Bagnaia fiind obținut de Casey Stoner în 2007.

Statisticile italianului pentru Ducati sunt impresionante: 31 de victorii (cele mai multe reușite vreodată de un pilot pentru constructorul italian), 62 de podiumuri și 28 de pole-position-uri.

„Pecco a scris o parte fundamentală din istoria sportivă a Ducati. A crescut alături de noi, a crezut în proiect și a contribuit decisiv la readucerea modelului Desmosedici GP în vârful MotoGP”, a declarat directorul executiv al companiei, Claudio Domenicali, într-un comunicat oficial.

La rândul său, directorul general al Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, a subliniat relația specială construită de-a lungul anilor cu Bagnaia.

„Pecco va rămâne pentru totdeauna un campion în istoria Borgo Panigale. În relații nu este întotdeauna ușor să recunoști când un ciclu s-a încheiat și este nevoie de schimbare, însă legătura de respect dintre noi va rămâne neschimbată”, a transmis Dall’Igna.

Ducati a precizat că Bagnaia va continua să concureze pentru echipă până la finalul sezonului 2026, ambele părți fiind hotărâte să încheie colaborarea „la cel mai înalt nivel”.

Anunțul vine la o zi după ce Ducati l-a confirmat pe Marc Marquez pentru următoarele două sezoane.

Bagnaia ocupă, în prezent, locul 7 în clasamentul general al sezonului, la 53 de puncte de lider, Marco Bezzecchi, de la Aprilia.

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