Argentina riscă sancțiuni din partea FIFA după un gest făcut imediat după victoria cu Anglia. Mesajul care a stârnit controverse

Fotbaliștii au afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Malvine sunt argentiniene”), iar gestul ar putea atrage sancțiuni din partea FIFA. Mesajul face referire la disputa istorică dintre Argentina și Marea Britanie privind suveranitatea asupra arhipelagului cunoscut internațional drept Insulele Falkland și denumit în Argentina „Islas Malvinas”, precizează Euronews.

FIFA interzice mesajele cu caracter politic

Regulamentul de conduită al FIFA pentru competiție interzice afișarea pe stadioane a bannerelor, steagurilor sau altor materiale cu caracter politic, ofensator sau discriminatoriu. Din acest motiv, gestul jucătorilor argentinieni ar putea fi analizat de forul mondial, iar Federația Argentiniană de Fotbal riscă o amendă. Nu ar fi prima situație de acest fel. În 2014, Argentina a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de franci elvețieni după ce jucătorii au pozat înaintea unui meci amical cu Slovenia în fața unui banner care purta exact același mesaj.

Un subiect extrem de sensibil

Disputa privind Insulele Falkland (Malvine) rămâne una dintre cele mai sensibile teme din relațiile dintre cele două state. În 1982, conflictul dintre Marea Britanie și Argentina s-a transformat într-un război care a durat aproximativ zece săptămâni și s-a soldat cu moartea a 655 de militari argentinieni și 255 de militari britanici. Argentina susține că arhipelagul a fost ocupat ilegal de britanici în 1833 și revendică în continuare suveranitatea asupra insulelor. De cealaltă parte, Londra afirmă că teritoriul aparține Regatului Unit și invocă referendumul organizat în 2013, în care locuitorii au votat covârșitor pentru păstrarea statutului de teritoriu britanic de peste mări. Organizația Națiunilor Unite nu recunoaște oficial revendicarea niciuneia dintre părți și încurajează de ani buni reluarea negocierilor pentru o soluționare pașnică.

Reacție din partea autorităților argentiniene

Gestul echipei a fost salutat de vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, care a transmis pe rețelele sociale că interdicția impusă de organizatori nu schimbă sentimentele argentinienilor față de acest subiect. „Au interzis să aducem bannerele pe stadion, dar au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”, a scris aceasta. Succesul obținut în fața Angliei a calificat Argentina în a doua finală consecutivă de Cupă Mondială, însă atenția se mută acum și asupra unei posibile anchete disciplinare. Dacă FIFA va considera că bannerul reprezintă un mesaj politic afișat în cadrul competiției, Federația Argentiniană de Fotbal ar putea primi din nou o amendă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 12 ani.