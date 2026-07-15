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Balogun, prima reacție în scandalul cartonașului roșu de la Cupa Mondială: Am știut că ridicarea suspendării va cauza multe controverse

Atacantul american Folarin Balogun, care a primit un cartonaș roșu la meciul cu Bosnia și Herțegovina de la Cupa Mondială, a avut o primă reacție după ce FIFA a luat decizia de a ridica suspendarea sa la meciul cu Belgia din optimi. „Mi-am dat seama că acest lucru va stârni multe controverse”, a spus Balogun.
Balogun, prima reacție în scandalul cartonașului roșu de la Cupa Mondială: Am știut că ridicarea suspendării va cauza multe controverse
Folarin Balogun (stânga), în timpul meciului SUA-Belgia de la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 iul. 2026, 14:39, Sport
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Atacantul echipei SUA, Folarin Balogun, a avut o primă reacție, într-un interviu pentru CBS, în legătură cu decizia FIFA de a-i permite să joace împotriva Belgiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale, deși anterior, la meciul cu Bosnia și Herțegovina, a primit un cartonaș roșu.

„Reacția mea inițială a fost una de bucurie că m-am întors în echipă, dar când am început să reflectez, mi-am dat seama că acest lucru va stârni multe controverse și aproape că am putut observa o oarecare nervozitate la colegii mei, pentru că este ceva cu totul unic”, a declarat Balogun în cadrul emisiunii CBS Mornings. 

„Cu cât ne apropiam mai mult de meci, cu atât încercam să mă concentrez cât mai bine posibil, dar era dificil. Erau multe zgomote din exterior, iar asta e greu de evitat”, a adăugat atacantul.

De unde a început totul

Balogun a primit un cartonaș roșu după ce a călcat pe spatele piciorului fundașului bosniac Tarik Muharemović, gest care a părut accidental. Un cartonaș roșu atrage după sine o suspendare automată de un meci pentru partida următoare, iar asta însemna că Balogun nu putea juca în optimi. Cu toate acestea, atacantul american s-a declarat surprins de eliminarea sa.

„Nici măcar nu a fost un fault. Eram complet șocat. Cred că mi s-a văzut reacția. Când ceva nu este intenționat, nu ar trebui să fie niciodată un cartonaș roșu. A fost doar o situație nefericită și cred că ne-a pus mult mai multă presiune decât era nevoie”, a explicat Balogun pentru sursa citată.

Cu toate acestea, FIFA a decis, înainte de meciul SUA-Belgia, să ridice suspendarea lui Balogun și, implicit, să îi permită acestuia să joace.

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care s-a aflat că președintele american Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

În ziua meciului SUA-Belgia, Trump a confirmat informațiile relatate de presă, spunând că l-a sunat pe Infantino pentru a solicita o reevaluare a cartonașului roșu. Președintele FIFA a confirmat, la rândul său, că a vorbit despre acest subiect cu Trump, însă a susținut că decizia a fost luată fără influența liderului de la Casa Albă.

Belgia a depus un apel împotriva deciziei, care a fost respins de FIFA. Totuși, belgienii au câștigat cu 4-1 împotriva SUA, cu Balogun pe teren.

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