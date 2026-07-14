Dincolo de teren: Cum trăiesc fanii Cupa Mondială FIFA 2026™ pe TikTok

Pe măsură ce Cupa Mondială FIFA 2026™ se apropie de final, fanii din întreaga lume continuă să se reunească pe TikTok pentru a-și celebra echipele și jucătorii preferați, transformând experiențele și pasiunile lor în conversații și tendințe care definesc experiența turneului.

Pe TikTok, Cupa Mondială generează fenomene culturale care depășesc limitele terenului de joc, inspirând conținut din zone precum moda, călătoriile, gastronomia, cultura fanilor și divertismentul. Pe măsură ce fanii de pe platformă își documentează călătoriile, își împărtășesc pasiunile și interacționează cu alți suporteri, TikTok oferă o perspectivă autentică asupra modului în care aceștia trăiesc experiența turneului în întreaga lume.

Printre principalele conversații și tendințe culturale se numără:

• Fotbal, modă și creativitate în rândul fanilor

Cupa Mondială îi inspiră pe fani să își exprime susținerea pentru echipele favorite prin modă și creativitate, de la ținute inspirate de fotbal și look-uri de meci până la articole personalizate. De exemplu, stilistul Lynn Harries a prezentat gențile de lux purtate de jucătorii Franței la sosirea la Cupa Mondială, aducând pasionații de modă în conversația despre turneu și evidențiind interesul tot mai mare pentru accesoriile masculine. În același timp, fanii găsesc modalități tot mai autentice de a-și susține echipele favorite, creând produse DIY dedicate Cupei Mondiale – de la tricouri și pantaloni personalizați până la pin-uri realizate manual și tricouri de joc customizate. Citeşte comunicatul integral AICI