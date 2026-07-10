Klopp dezvăluie cum a încercat Liverpool să îl transfere pe Mbappe înainte ca acesta să ajungă la PSG

Fostul antrenor al lui Liverpool a spus că oficialii clubului au organizat atunci un zbor cu avion privat pentru Mbappe și familia sa. Klopp a numit episodul „cel mai scump non-transfer” în care Liverpool a investit, potrivit BBC.

Vorbind înainte ca Franța să învingă Marocul și să ajungă în semifinalele Cupei Mondiale, Klopp, care lucrează pentru Magenta TV ca analist la turneu, a spus că actualul jucător al lui Real Madrid a fost dorit de Liverpool.

„Chiar am făcut tot ce se putea”

El a explicat apoi cum a fost organizat un zbor de la Blackpool la Nisa, în Franța, unde „întreaga familie Mbappe s-a urcat într-un avion privat cu cinci camere sau ceva de genul acesta”.

Mbappe este reprezentat de mama sa, care conduce o firmă de consultanță pentru fotbaliști profesioniști.

„Chiar am făcut tot ce se putea. Apoi am zburat în cerc, am vorbit cu familia, am mâncat bine”, a spus Klopp.

Mbappe a ajuns ulterior la PSG sub formă de împrumut, într-un acord care includea opțiunea ca transferul să devină definitiv pentru 180 de milioane de euro. El a petrecut apoi șapte ani la Paris, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului, înainte de a pleca la Real Madrid în 2024.

Klopp, în vârstă de 59 de ani, a petrecut nouă ani la Liverpool, perioadă în care a câștigat Liga Campionilor și titlul în Premier League, înainte de a pleca în 2024. El este favorit să devină selecționerul Germaniei.