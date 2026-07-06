Prima pagină » Sport » Gianni Infantino rupe tăcerea în scandalul intervenției lui Trump pentru anularea cartonașului roșu dat lui Balogun

Gianni Infantino rupe tăcerea în scandalul intervenției lui Trump pentru anularea cartonașului roșu dat lui Balogun

Președintele FIFA, Gianni Infantino, rupe tăcerea în scandalul privind intervenția lui Donald Trump pentru anularea cartonașului roșu acordat atacantului american Folarin Balogun.
Gianni Infantino rupe tăcerea în scandalul intervenției lui Trump pentru anularea cartonașului roșu dat lui Balogun
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 iul. 2026, 21:18, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a ieșit cu o primă reacție în contextul scandalului de la Cupa Mondială, după ce marile agenții internaționale de presă au dezvăluit că Donald Trump l-a sunat pe Infantino în legătură cu cartonașul roșu primit de atacantul american Folarin Balogun în cadrul meciului SUA-Bosnia și Herțegovina.

„Am luat cunoștință de comentariile publice referitoare la decizia Comisiei Disciplinare independente a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al guvernanței FIFA. Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează în mod autonom, aplică Codul Disciplinar al FIFA și decid asupra cazurilor pe baza reglementărilor aplicabile și a faptelor specifice care le sunt prezentate. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar aceasta trebuie respectată întotdeauna”, a spus Gianni Infantino, potrivit unui comunicat oficial.

Infantino confirmă că Trump l-a sunat

El a confirmat faptul că Donald Trump l-a sunat în legătură cu cartonașul roșu acordat lui Balogun și i-a subliniat, în timpul apelului telefonic, că organismele disciplinare ale FIFA sunt „independente”.

„Da, discut în mod regulat chestiuni legate de Cupa Mondială FIFA cu președintele Statelor Unite și, în această privință, am primit într-adevăr un telefon de la președintele Donald Trump, la fel cum primesc telefoane de la șefi de stat, oficiali guvernamentali, părți interesate din lumea fotbalului și directori de companii din întreaga lume cu privire la numeroase chestiuni diferite. În timpul conversației noastre, i-am explicat că era în curs un proces juridic care implica organismele judiciare independente ale FIFA și că cazul urma să fie soluționat la momentul potrivit de către organismele competente. Așa funcționează sistemul FIFA, iar acesta este un principiu pe care îl voi respecta întotdeauna”, se mai arată în reacția lui Infantino.

„Citesc deciziile Comisiei Disciplinare a FIFA imediat ce sunt publicate. Uneori sunt surprins de ele. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu. Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau. Faptul că ne place sau nu o decizie la nivel personal este irelevant”, a conchis acesta.

De unde a pornit totul

Scandalul a izbucnit după ce președintele american Donald Trump l-a sunat săptămâna trecută pe Infantino pentru a solicita reanalizarea suspendării lui Folarin Balogun.

El a primit cartonaș roșu în cadrul meciului câștigat de SUA cu 2-0 în fața Bosniei și Herțegovinei, după ce l-a călcat pe fundașul Tarik Muharemovic la aterizarea după o săritură. În mod normal, regulamentul FIFA prevede suspendarea automată pentru un meci în cazul unui cartonaș roșu, fără posibilitatea formulării unui apel. Cu toate acestea, FIFA a anunțat duminică faptul că sancțiunea a fost modificată, suspendarea efectivă fiind înlocuită cu o suspendare condiționată. Astfel, decizia îi permite lui Balogun să evolueze în optimile de finală împotriva Belgiei, programate luni, la Seattle.

Ce spune Trump

Luni, Trump a explicat în fața jurnaliștilor prezenți la Casa Albă de ce a cerut să fie anulat cartonașul roșu, adăugând că a solicitat chiar o revizuire a regulilor fotbalului.

„Balogun este cel mai bun jucător al nostru. A primit un cartonaș roșu. Nu știam ce înseamnă asta, dar apoi am auzit că înseamnă că nu poate juca în următorul meci. Este foarte nedrept. Cum îl poți penaliza pentru un meci care nu a avut loc încă? Am cerut o revizuire, deoarece nu cred că a fost un fault. Nu a fost un tip care și-a lovit adversarul în față. Nici măcar nu a fost fault, s-au lovit unul de celălalt”, a explicat Trump.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da