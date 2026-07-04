Viagra, soluția surprinzătoare luată în calcul de Anglia înaintea meciului cu Mexic

Potrivit unor informații citate de Origo.hu, jucătorii englezi ar putea beneficia de ajutorul unui medicament neobișnuit în acest context. Viagra a fost dezvoltată inițial pentru tratarea hipertensiunii arteriale. Ulterior, medicamentul a devenit cunoscut pentru efectul său împotriva disfuncției erectile.

Mai multe studii arată însă că, la altitudine mare, poate îmbunătăți oxigenarea organismului. Efectul apare prin dilatarea vaselor pulmonare, ceea ce reduce efortul cauzat de aerul rarefiat. Din acest motiv, medicamentul nu este considerat o substanță interzisă pentru îmbunătățirea performanței. Utilizarea sa respectă regulile Agenției Mondiale Antidoping.

Cât de dificilă este altitudinea de la Ciudad de Mexico pentru jucători

Englezii vor avea foarte puțin timp pentru a se adapta la altitudine. Stadionul Azteca se află la 2240 de metri, unde oxigenul din aer este mai scăzut. Nivelul redus de oxigen poate provoca oboseală rapidă și un puls accelerat.

Recuperarea jucătorilor devine, de asemenea, mult mai dificilă la altitudine. Experții spun că o aclimatizare completă este practic imposibilă într-un timp atât de scurt.

Studiile anterioare arată că Viagra poate ajuta la rezistența în altitudine extremă. Unele echipe de club ar fi discutat deja despre folosirea medicamentului. Rezultatele științifice nu sunt însă unanime în acest sens. Cel mai mare beneficiu a fost observat la altitudini de peste 3800 de metri. Stadionul din Mexico City se află, așadar, mult mai jos decât acel prag.

Farsa cu Viagra din cantonamentul naționalei Angliei, dezvăluită de un fost jucător

Ideea folosirii Viagra la naționala Angliei nu este nouă. Subiectul a fost discutat și în timpul Cupei Mondiale din 2010. Federația engleză a negat însă, la acea vreme, orice astfel de plan.

Fostul atacant Carlton Cole a povestit însă o farsă făcută de colegii săi. „Eram în cantonament cu naționala Angliei”, a povestit Cole.

„Jermain Defoe mi-a strecurat medicamentul în băutură”, a adăugat fostul jucător. Cole a spus că dimineața primea uneori suplimente alimentare alături de mâncare. „Wayne Rooney a pus ceva pe masă, fără să știu ce era”, a mai spus el. „Mi-a spus să o iau, iar eu am înghițit pastila albastră”, a povestit Cole. Fostul jucător a mărturisit că voia să facă o impresie bună colegilor.

„La început nu mi-am dat seama de nimic, doar că toată lumea râdea”, a continuat Cole. „Cine vine la antrenament cu pastile de Viagra?”, s-a întrebat el, amuzat. Cole a glumit că a fost totuși cel mai rapid jucător de pe teren în acea zi. „Am alergat cu trei picioare”, a adăugat fostul atacant, în glumă.

Nu s-a confirmat oficial dacă naționala Angliei va folosi într-adevăr Viagra la meciul cu Mexicul. Vestea a stârnit însă rapid discuții aprinse pe rețelele sociale.

Englezii au, în orice caz, o misiune extrem de dificilă în fața lor. Altitudinea, publicul gazdă și terenul propriu al Mexicului creează un obstacol serios. Meciul se anunță unul dintre cele mai dificile ale Cupei Mondiale pentru o mare favorită.