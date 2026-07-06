UEFA atacă decizia privind cartonașul roșu al lui Balogun: „Integritatea Cupei Mondiale este în pericol”

UEFA a criticat dur decizia prin care suspendarea automată de un meci a atacantului american Folarin Balogun, eliminat cu cartonaș roșu la Cupa Mondială 2026, a fost suspendată pentru o perioadă de probă de un an, permițându-i astfel să evolueze în continuarea competiției.

Într-un comunicat publicat luni, forul european afirmă că hotărârea „depășește o linie roșie” și pune sub semnul întrebării aplicarea uniformă a regulamentelor în cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.

UEFA: Regulile nu pot fi schimbate în timpul competiției

Potrivit UEFA, suspendarea automată de cel puțin un meci după primirea unui cartonaș roșu este prevăzută explicit în regulamente și nu reprezintă o măsură care poate fi interpretată sau aplicată discreționar.

Oficialii europeni susțin că această sancțiune intră în vigoare automat, fără a necesita validarea unui organism disciplinar, iar introducerea unei excepții în timpul desfășurării turneului afectează principiile de echitate și predictibilitate care stau la baza competițiilor sportive.

„Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le aplice, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiției este afectată”, se arată în poziția UEFA.

Temeri privind un precedent pentru restul turneului

Forul european avertizează că decizia ar putea avea consecințe și asupra celorlalte meciuri ale Cupei Mondiale, întrucât jucătorii aflați în situații similare ar putea solicita același tratament.

UEFA subliniază că mai mulți fotbaliști eliminați în actuala ediție a turneului au executat suspendarea automată prevăzută de regulament, iar aplicarea unor reguli diferite pentru cazuri similare riscă să afecteze credibilitatea competiției.

În comunicat, organizația își exprimă „surprinderea” față de o decizie pe care o califică drept fără precedent, nejustificată și greu de înțeles.

Trump a cerut public ridicarea suspendării

Cazul lui Folarin Balogun a căpătat și o dimensiune politică după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut public FIFA să anuleze efectele cartonașului roșu primit de atacantul naționalei americane.

Solicitarea a fost făcută în contextul parcursului echipei SUA la Cupa Mondială 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, iar decizia ulterioară de suspendare a aplicării sancțiunii a alimentat dezbaterile privind independența procesului disciplinar și aplicarea uniformă a regulamentelor.

UEFA nu face referire directă la declarațiile lui Trump, însă insistă că regulile fotbalului trebuie respectate în mod egal de toate echipele și jucătorii, indiferent de contextul competițional sau de presiunile externe.