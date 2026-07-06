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Mexic – Anglia 2-3. „Cei Trei Lei” rezistă în infernul de pe Azteca și merg mai departe

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după o victorie dramatică, 3-2 cu Mexic, pe stadionul Azteca, într-un meci cu eliminări, penalty-uri și un final sufocant în prelungiri.
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Maria Miron
06 iul. 2026, 06:26, Sport
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Partida a început cu întârziere din cauza vremii nefavorabile, însă jocul a fost intens încă din primele minute, sub o atmosferă incendiară și la o altitudine de peste 2.200 de metri.

Anglia a deschis scorul în minutul 36 prin Jude Bellingham, după o centrare a lui Bukayo Saka, iar mijlocașul lui Real Madrid a făcut dubla două minute mai târziu, din pasa lui Harry Kane, ducând scorul la 2-0. Mexic a redus diferența înainte de pauză, prin Julián Quiñones, în minutul 42, readucând speranțele gazdelor.

Schimbare de ritm în repriza a doua

În repriza secundă, Anglia a profitat de un moment decisiv: în minutul 54, fundașul Jarell Quansah a fost eliminat după intervenția arbitrajului video, lăsând formația lui Thomas Tuchel în inferioritate numerică.

Mexic a revenit în joc în minutul 69, când Raúl Jiménez a transformat un penalty, după o decizie confirmată de arbitrajul video, iar finalul a devenit o presiune constantă la poarta lui Jordan Pickford.

Final dramatic la Ciudad de Mexico

Portarul englez a avut mai multe intervenții decisive în prelungiri, în timp ce Mexic a forțat egalarea până la ultimul fluier.

În minutul 90+13, Alireza Faghani a încheiat partida, iar Anglia a rezistat asaltului final.

Anglia versus Mexic la nivel de lot

Anglia a mizat pe un nucleu format din jucători de top din Premier League și marile campionate europene: Jordan Pickford (Everton), Declan Rice (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal) și Harry Kane (Bayern München), acesta din urmă ieșind accidentat în finalul meciului.

Mexic a avut în prim-plan jucători care evoluează în Europa și America de Nord, precum Raúl Jiménez (Premier League), Edson Álvarez (Premier League), Julián Quiñones (Liga MX / transfer recent în Europa) și Gilberto Mora, unul dintre tinerii promițători ai gazdelor.

Calificarea, decisă de experiență și eficiență

Partida a validat scenariul anticipat înainte de meci: Azteca și altitudinea ridicată au transformat duelul într-un test fizic major pentru Anglia, în timp ce Mexicul a profitat de avantajul terenului propriu, unde rămâne extrem de greu de învins.

Dar istoricul direct favorabil Angliei și experiența superioară în momentele decisive au cântărit în economia calificării, chiar dacă „capcana mexicană” s-a dovedit reală până în ultimele secunde.

Anglia merge mai departe după un meci în care eficiența din prima repriză și experiența în gestionarea presiunii au făcut diferența. Mexicul părăsește competiția cu un joc curajos și o prestație solidă pe propriul teren.

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