Unul dintre apropiații lui Trump laudă proiectul Parcului Prieteniei Româno-Americane din Sectorul 4

Dezvăluirea a fost făcută de Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale și unul dintre apropiații președintelui Donald Trump. El a anunțat că a primit un mesaj de la primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Ulterior, cei doi au discutat la telefon despre proiectul Parcului Prieteniei Româno-Americane Donald Trump.

„Tocmai am primit un mesaj text de la prietenul meu, primarul Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București. I-am spus: Sunați-mă, sunați-mă. M-a sunat și mi-a spus: Paolo, avem gata randările pentru parcul U.S. și vom începe construcția la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Vă rog să veniți”, a dezvăluit Paolo Zampolli pe Instagram.

Parcul Trump din București, o promisiune îndeplinită

Emisarul lui Donald Trump a vorbit despre o promisiune îndeplinită.

„Încă o dată, o promisiune îndeplinită. În doar 20 de minute, am obținut angajamentul pentru un parc de 42.000 de metri pătrați dedicat sărbătoririi zilei de naștere a Statelor Unite ale Americii. Mulțumiri speciale remarcabilului nostru ambasador, Darril Nirenberg, pentru sprijinul și prietenia sa. Împreună, steagurile american și românesc stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre”, a fost concluzia lui Zampolli.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut public proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, spațiu ce va fi amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi. Anunțul a fost făcut chiar de Ziua Independenței SUA.

Primarul a explicat că scopul este ca cei mici să se joace și să petreacă timp cu familiile, dar în același timp să descopere „repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”.