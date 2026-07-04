NASA, Hollywood și Donald Trump, în același parc din București. Daniel Băluță a prezentat proiectul

Potrivit edilului, inițiativa este un simbol al relațiilor dintre cele două țări.

„Astăzi, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni. Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane «Donald Trump», un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4”, a transmis Băluță, pe Facebook.

În ceea ce privește amenajarea, arhitecții au conceput „un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc”.

Primarul a explicat că scopul este ca cei mici să se joace și să petreacă timp cu familiile, dar în același timp să descopere „repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”.

Edilul și-a exprimat speranța ca acest spațiu să devină, în timp, „un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere”.

Mesajul primarului Sectorului 4 s-a încheiat cu urarea: „La mulți ani, America! Happy Independence Day!”.