Anglia pregătește o schimbare majoră pentru admiterea la facultate. Mii de tineri ar putea pierde accesul la creditele pentru studii

Miniștrii britanici discută o propunere prin care studenții din Anglia ar trebui să promoveze examenul GCSE la limba engleză pentru a putea beneficia de creditele acordate de stat pentru taxe universitare și cheltuieli de întreținere. În practică, măsura ar introduce un prag național de acces la finanțare și ar putea împiedica mii de tineri să urmeze studii superioare, chiar dacă sunt acceptați de universități, scrie The Guardian.

Potrivit datelor oficiale, peste 33.000 de studenți care au început anul trecut primul ciclu universitar cu normă întreagă nu aveau calificări formale precum GCSE sau A-Level. Aceștia reprezintă aproximativ unul din 15 studenți nou înscriși.

Universitățile avertizează asupra efectelor

Reprezentanții instituțiilor de învățământ superior susțin că universitățile au deja propriile criterii de admitere și mecanisme pentru evaluarea competențelor lingvistice. Rachel Hewitt, director executiv al grupului MillionPlus, care reprezintă universitățile moderne din Regatul Unit, consideră că noua condiție ar putea crea bariere suplimentare pentru persoanele provenite din medii defavorizate, pentru studenții maturi care revin la studii după ani de activitate profesională și pentru cei care și-au făcut educația în afara sistemului britanic. Criticii măsurii susțin că accesul la universitate ar putea deveni mai dificil tocmai pentru categoriile pe care guvernul afirmă că dorește să le sprijine prin programe de recalificare și perfecționare.

Guvernul invocă protejarea studenților și a contribuabililor

Executivul de la Londra nu a confirmat oficial planul, însă a transmis că urmărește îmbunătățirea calității cursurilor universitare și creșterea valorii pe care absolvenții o obțin din studiile lor. Susținătorii introducerii unui prag minim afirmă că împrumuturile universitare sunt finanțate parțial din fonduri publice și că statul trebuie să se asigure că beneficiarii au șanse reale de succes academic.

Libby Hackett, director executiv al Russell Group, organizația care reprezintă cele mai prestigioase universități de cercetare din Regatul Unit, a declarat că un standard minim poate fi justificat, dar a avertizat că sistemul trebuie să rămână suficient de flexibil pentru studenții maturi și pentru cei care urmează trasee educaționale alternative.

Presiuni suplimentare asupra universităților

Discuția despre noile condiții de acces la credite vine într-un moment dificil pentru sectorul universitar britanic. Potrivit publicației Times Higher Education, guvernul pregătește și o reducere cu încă 100 de milioane de lire sterline a grantului strategic acordat universităților din Anglia pentru anul universitar 2026-2027. Acest fond reprezintă una dintre principalele surse de finanțare directă pentru instituțiile de învățământ superior și susține în special programele cu costuri ridicate, precum cele din domeniul sănătății. Universitățile avertizează că o combinație între reducerea finanțării și introducerea unor noi bariere pentru accesul la credite ar putea afecta atât instituțiile, cât și oportunitățile educaționale pentru zeci de mii de studenți.

O dezbatere cu implicații mai largi

Propunerea reflectă o dezbatere tot mai intensă din Regatul Unit privind rolul universităților, costul studiilor și eficiența utilizării fondurilor publice. În timp ce guvernul argumentează că dorește să elimine cursurile de slabă calitate și să protejeze investiția contribuabililor, universitățile se tem că noile reguli ar putea reduce mobilitatea socială și accesul la educație pentru persoanele care nu au urmat traseul academic tradițional.