„Curajul care vine din discuții cu tine însuți mută munții”. Profesor român din SUA: De ce încrederea în sine poate face diferența între succes și eșec

Frica care blochează orice progres

Matematicianul consideră că lipsa încrederii în propriile forțe reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în fața succesului.

„Am observat că dacă un student abordează o problemă, și de fapt e valabil pentru oricine în viață, o problemă cu frică, cu situații, cu mental nepregătit, dacă abordează o problemă în contextul în care se simte neajutorat, «nu îmi iese, n-am șanse să o fac, s-au ocupat alții mai mari decât mine, cine sunt eu, să-mi pun problema asta?», în momentul ăla îngheață, nu mai are nicio idee, nu mai poate face nimic”, a spus profesorul, în cadrul podcastului „Altceva” cu Adrian Artene.

Pe baza experienței sale la catedră, Onofrei spune că această stare de blocaj apare frecvent atunci când oamenii pornesc la drum convinși că vor eșua.

„Curajul ăsta mută munții”

În opoziție cu această atitudine, profesorul susține că simpla disponibilitate de a încerca poate schimba complet modul în care este abordată o problemă.

„În momentul în care abordează problema cu curaj, chiar câteodată naiv, «încerc și eu», «cum să nu?», «hai să mă uit, să văd» (…). Curajul ăsta, care vine doar din discuții cu tine însuți și din credința că tu poți, că și tu poți, mută munții”.

În opinia sa, încrederea în sine nu trebuie confundată cu aroganța, ci reprezintă o resursă esențială pentru dezvoltarea caracterului și pentru depășirea dificultăților.

„Cred foarte mult în puterea încrederii în sine. Fără aroganță, încrederea în sine devine un motor pentru a deveni un caracter mai bun”.

Condiția numărul unu pentru reușită

„Din experiența mea, condiția numărul unu ca să reușești în fața unei probleme, în fața unui examen, în fața unei provocări. Este să crezi în tine, că poți reuși”.

Profesorul atrage atenția că există și situații în care oamenii depun toate eforturile și totuși nu obțin rezultatul dorit.

„Se întâmplă să crezi în tine și să nu reușești. (…) Ai dat tot ce ai putut, ai făcut cât de bine ai putut, n-ai reușit. Înseamnă că așa e bine să fie. Atunci trebuie să fii înțelept să te repoziționezi.”

Un matematician român în mediul academic american

Stabilit de peste două decenii în Statele Unite, Daniel Onofrei este profesor la Universitatea din Houston. Onofrei predă atât în cadrul Departamentului de Matematică, cât și al Departamentului de Inginerie Electrică.

De-a lungul carierei sale a desfășurat activități de cercetare în matematică aplicată și inginerie. A colaborat inclusiv la proiecte finanțate de Departamentul Apărării al SUA. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste științifice internaționale și prezentate în cadrul unor conferințe de specialitate.