O nouă destinație de vacanță câștigă teren. Experții spun că este mai puțin expusă incendiilor de vegetație

Incendiile de vegetație afectează grav unele dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, ceea ce le-ar putea schimba planurile. Regiuni din Franța, Spania și Italia au fost lovite puternic de incendii, alimentate în principal de temperaturile care au depășit 40 de grade Celsius în unele zone, arată Express.

Din acest motiv, experții în turism recomandă alternative mai puțin expuse caniculei și secetei.

Mai mulți specialiști din industria turismului au indicat aceeași destinație: Norvegia. De asemenea, aceștia recomandă și alte țări din Scandinavia, datorită temperaturilor mai scăzute din nordul Europei.

„Pentru turiștii care încă își analizează opțiunile de vacanță, merită luate în calcul destinațiile mai puțin expuse căldurii extreme și secetei. (…) Numărul sejururilor în Norvegia a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar în Danemarca cu peste 24%”, a declarat Emily Grossman, expert în turism.

Aceeași recomandare vine și din partea lui Jacqueline Mondelli, reprezentantă a unei platforme de asigurări de călătorie.

„La fel ca vara trecută, observăm că tot mai mulți turiști aleg așa-numitele coolcations — vacanțe în zone mai răcoroase — în locul destinațiilor europene tradiționale, precum Italia, Franța și Spania. Ei preferă climatele mai blânde și activitățile în aer liber”.

Incendiile se extind rapid și în Spania. Există focare active și în nordul și centrul Portugaliei, precum și în Sicilia și în alte regiuni din sudul Italiei.

Alicia Hempstead, specialist în asigurări de călătorie, recomandă și ea Scandinavia.

„Incendiile de vegetație sunt imprevizibile și pot izbucni în orice moment, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme, așa că este greu de spus care este destinația perfectă. Totuși, cea mai sigură alegere este reprezentată de țările mai puțin afectate de căldura extremă, cum sunt statele scandinave, precum Danemarca sau Suedia”.