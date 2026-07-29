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Zelenski oferă ajutor pentru stingerea incendiilor de vegetație din Franța

Președintele Ucrainei a anunțat miercuri că a oferit Franței sprijin pentru combaterea incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Liderul ucrainean a făcut anunțul după o convorbire telefonică cu președintele Emmanuel Macron.
Zelenski oferă ajutor pentru stingerea incendiilor de vegetație din Franța
Mediafax Foto
Maria Miron
29 iul. 2026, 15:42, Știri externe
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Cei doi lideri au discutat despre eforturile diplomatice privind războiul din Ucraina și despre pregătirile pentru iarnă. Zelenski a precizat că l-a informat pe Emmanuel Macron despre întâlnirile pe care le-a avut la Casa Albă și în Senatul Statelor Unite, precum și despre perspectivele actuale ale demersurilor diplomatice.

„Trebuie să valorificăm fiecare oportunitate care ne poate aduce mai aproape de pace și ne-am coordonat posibilii pași. Îi sunt recunoscător președintelui Macron pentru disponibilitatea sa de a ajuta și de a depune toate eforturile necesare”, a scris liderul ucrainean pe X.

Ucraina, pregătită să intervină în Franța

Referindu-se la incendiile de vegetație din Franța, președintele ucrainean a transmis că Ucraina este pregătită să întoarcă sprijinul primit din partea aliaților europeni în timpul războiului cu Rusia.

„Ucraina este întotdeauna pregătită să îi ajute pe cei care ne-au sprijinit în toți acești ani ai luptei noastre împotriva agresiunii ruse. I-am oferit Franței ajutorul nostru. Specialiștii noștri se pot alătura eforturilor de stingere a incendiilor”, a transmis Zelenski.

Sprijin pentru iarna următoare

Cei doi lideri au discutat și despre pregătirile Ucrainei pentru sezonul rece, inclusiv despre livrarea unor pachete de sprijin în domeniul energetic și al apărării antiaeriene.

„Franța va depune eforturi pentru a găsi soluții care să sprijine Ucraina. Îi mulțumesc!”, a adăugat președintele ucrainean.

Franța se confruntă în această perioadă cu incendii de vegetație de amploare, iar autoritățile au solicitat sprijin prin Mecanismul european de protecție civilă.

Mai multe state europene au trimis deja pompieri, aeronave și echipamente pentru intervenție. România participă la misiune cu un contingent de pompieri specializați, iar alte țări, printre care Portugalia, Germania, Cehia, Croația, Slovacia, Suedia și Turcia, au mobilizat echipe și mijloace aeriene pentru sprijinirea autorităților franceze.

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