Oficial al armatei ucrainene, pus sub acuzare pentru o mită de 2,2 milioane de dolari

Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetului Specializat Anticorupție, ancheta vizează fapte comise în perioada martie 2021 – iulie 2023. La acea vreme, suspectul conducea un departament regional al Serviciului de Ordine Militară al Forțelor Armate și comanda un complex militar din Liov.

Anchetatorii susțin că oficialul ar fi propus unui dezvoltator imobiliar să înlesnească construirea unui bloc de locuințe pe terenul unității militare, în schimbul unei mite de 2,2 milioane de dolari. Din această sumă, 1,5 milioane de dolari i-ar fi revenit direct oficialului militar.

O parte din mită, destinată unor oficiali guvernamentali

Potrivit procurorilor, o parte din bani urma să fie oferită unor membri ai Cabinetului de Miniștri al Ucrainei pentru a obține aprobarea unui acord de cooperare între dezvoltator și unitatea militară. Restul de 700.000 de dolari ar fi fost împărțit între doi complici – un fost avocat și un alt dezvoltator imobiliar.

Anchetatorii ucraineni au documentat transferul a aproximativ 2 milioane de dolari în numerar între martie 2021 și iulie 2023.

În dosar au fost puși sub acuzare oficialul militar, dezvoltatorul imobiliar și cei doi complici. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită, dare de mită și complicitate, în funcție de rolul atribuit de anchetatori.

Autoritățile ucrainene au precizat că ancheta este în desfășurare și că sunt verificate și alte persoane care ar fi putut fi implicate în acest caz.