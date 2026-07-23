Șeful unei secții de poliție din Giurgiu, reținut de DNA după ce ar fi luat mită pentru a opri controalele asupra unor transporturi

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a comisarului de poliție Ștefan-Claudiu Barbu, șef al Secției de Poliție Rurală nr. 6 Mihăilești, pentru luare de mită.

Au mai fost reținuți fratele polițistului, B.M.A., pentru complicitate la luare de mită, și M.E., reprezentant în fapt al unei societăți comerciale, acuzat de dare de mită.

Cei trei inculpați vor fi prezentați joi, 23 iulie, Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„În cursul anului 2026, inculpatul Barbu Ștefan-Claudiu, în calitate de șef al Secției de Poliție Rurală nr. 6 Mihăilești, județul Giurgiu, ar fi pretins și primit, atât direct, cât și prin intermediul fratelui său, inculpatul B.M.A., de la inculpatul M.E., reprezentantul în fapt al unei societăți comerciale, foloase necuvenite constând atât în sume de bani (între care suma de 20.000 de lei remisă la data de 02.04.2026 prin intermediul fratelui său), cât și în încheierea, în beneficiul societății administrate de fratele său, a unor contracte de prestări servicii cu societatea reprezentată de inculpatul M.E”, a precizat DNA.

În schimbul acestor foloase, comisarul „ar fi promis că nu își va îndeplini atribuțiile de serviciu și că va împiedica lucrătorii de poliție din subordine să efectueze controale specifice” asupra transporturilor realizate de societatea respectivă.

Firma construia un parc fotovoltaic în localitatea Coteni, județul Giurgiu, iar pentru realizarea lucrărilor era necesară tranzitarea comunelor din zonă cu autocamioane care depășeau tonajul maxim admis pe anumite sectoare de drum.

„Pentru a evita sancționarea acestor transporturi, inculpatul Barbu Ștefan-Claudiu ar fi pretins și primit foloasele menționate anterior”, se arată în comunicatul DNA.

În anchetă, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție.