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Comisar șef al IPJ Buzău, prins în flagrant de DNA cu luare de mită. Schimba mita la casa de schimb valutar. Arestare dispusă de Tribunalul București

La ​propunerea ​procurorilor ​DNA, ​judecătorii ​Tribunalului ​București ​au ​decis, ​la ​data ​de ​28 ​iunie ​2026, ​măsura ​arestului ​preventiv ​pentru ​30 ​de ​zile ​față ​de ​un ​ofițer ​de ​poliție ​din ​cadrul ​IPJ ​Buzău, ​cu ​grad ​de ​comisar ​șef ​în ​cadrul ​Poliției ​mun. ​Buzău, ​pentru ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​luare ​de ​mită.
Comisar șef al IPJ Buzău, prins în flagrant de DNA cu luare de mită. Schimba mita la casa de schimb valutar. Arestare dispusă de Tribunalul București
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Sorina Matei
29 iun. 2026, 15:11, Justiţie
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Judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București au admis astăzi propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție față de inculpatul Daniel Petre Anghel, ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Buzău, cu grad de comisar șef în cadrul Poliției municipiului Buzău, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
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Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii DNA au reținut următoarea stare de fapt:
  • În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro și ar fi primit de la aceștia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, în sensul în care l-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunț la Poliția orașului Mizil și I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei.
  • Pe fondul aceleiași activități infracționale, la data de 27 iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel a primit de la persoanele respective suma de 7.500 de lei, pe care a schimbat-o imediat la o casă de schimb valutar, rezultând suma de 1.230 lire sterline și 45 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.
Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

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