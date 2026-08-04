Procurorii DNA Bacău au anunțat că l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe inculpatul FILIP IOAN, primar al comunei Zănești, județul Neamț, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (trei infracțiuni dintre care una în formă continuată) și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (două infracțiuni).

În același dosar, DNA Bacău a trimis în judecată și mai multe firme și administratori:

S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L. , S.C. DAS PROJECT ENGINEERING S.R.L. , F.T. și D.I.I. , administratori ai societăților menționate, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;

S.C. EUROSĂPĂTURI S.R.L. și A.A., reprezentant al societății menționate, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acorduri de recunoaștere a vinovăției

Tot în aceeași speță, DNA a încheiat și o serie de acorduri de recunoaștere a vinovăției cu următorii:

ANDRIEȘ ANDREI-SEBASTIAN , consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești și MARIN FLORENTINA , inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești, ambii pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite;

JINARU ISABELA , director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Zănești, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

S.C. LEI IN INSTALATII S.R.L. și S.C.C. , administrator al S.C. LEI IN INSTALATII S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și uz de fals în formă continuată;

S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L. , pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;

L.D. , persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;

N.D.D. , administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare, în forma participației improprii, la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;

R.M., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

DNA: Primarul și-a construit o casă pe mită. Ulterior a vândut-o pentru 150.000 de euro

Din probatoriul administrat în cauză procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada anilor 2022 – 2023, inculpatul Filip Ioan, în calitate de primar al comunei Zănești, județul Neamț, și ordonator principal de credite, ar fi pretins de la reprezentantul unei societăți comerciale remiterea, cu titlu de mită, a unor foloase reprezentând aproximativ jumătate din profitul estimat a fi obținut de societate din executarea unui contract de lucrări publice având ca obiect reparația și extinderea trotuarelor din comună, în valoare de peste 3 milioane de lei, la care se adaugă TVA.

În concret, inculpatul ar fi beneficiat, cu titlu de mită din partea societății respective, de construirea unei case de locuit pe un teren aparținând familiei sale, situat pe raza comunei Zănești, lucrările și materialele fiind evaluate la aproximativ 430.000 de lei (cu TVA), în legătură cu atribuțiile sale de serviciu privind derularea, decontarea și plata lucrărilor executate în baza contractului respectiv.

Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro.

La data de 25 martie 2025, între Unitatea Administrativ-Teritorială Zănești, în calitate de beneficiar, și S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L., în calitate de executant, a fost încheiat un contract de achiziție publică având ca obiect executarea lucrărilor de „Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zănești, comuna Zănești, județul Neamț”, în valoare totală de 476.205,64 lei, fără TVA.

În contextul derulării acestui contract, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la inculpatul S.C.C., administrator al S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L., aproximativ jumătate din profitul estimat a fi obținut de societate din executarea lucrărilor și ar fi primit, la data de 28 septembrie 2025, suma de 50.000 de lei, precum și foloase necuvenite constând în executarea unor lucrări de instalații la o fermă pe care o deținea, evaluate la cel puțin 6.000 de lei.

Aceste foloase ar fi fost primite de inculpatul Filip Ioan în legătură cu atribuțiile sale de serviciu privind atribuirea, încheierea și derularea contractului.

Anterior, în perioada septembrie – noiembrie 2024, în legătură cu același obiectiv de investiții, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit de la inculpatul F.T., administrator al S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L., suma de 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de servicii de proiectare pentru amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei, fără TVA.

În executarea acestui contract, conform cerințelor formulate de inculpatul Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției prin supradimensionarea costurilor și stabilirea unor valori necorespunzătoare realității, demers care ar fi creat o bază nelegală pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor.

La data de 4 august 2025, între Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, în calitate de beneficiar secundar, și S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., în calitate de executant, a fost încheiat un contract de achiziție publică având ca obiect executarea lucrărilor de „Reabilitare fațadă Grădinița nr. 1, localitatea Zănești, județul Neamț”, în valoare de 449.962,98 lei, fără TVA.

În contextul derulării acestui contract, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., aproximativ jumătate din profitul estimat a fi obținut de societate din executarea lucrărilor.

Ulterior, în perioada 2 octombrie – 3 noiembrie 2025, cu ocazia mai multor întâlniri desfășurate în comuna Zănești, inculpatul ar fi primit de la acesta suma de 90.000 de lei, reprezentând o parte din foloasele pretinse, în legătură cu atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

În același context, inculpata Jinaru Isabela, în calitate de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Zănești, ar fi sprijinit demersurile primarului Filip Ioan privind contractul de lucrări menționat anterior, prin inițierea procedurilor de alocare a fondurilor, coordonarea formală a procedurii de achiziție și efectuarea demersurilor care au stat la baza plății către executant a sumei aferente contractului.

În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale.

În legătură cu faptele prezentate anterior, ceilalți inculpați, precum și societățile S.C. DAS PROJECT ENGINEERING S.R.L. și S.C. EUROSĂPĂTURI S.R.L., ar fi sprijinit demersurile privind decontarea nelegală a celor două contracte, prin întocmirea, avizarea și folosirea unor situații de lucrări, facturi și a altor înscrisuri cu conținut nereal, care ar fi stat la baza efectuării unor plăți nejustificate.

Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente celor două contracte, deși avea cunoștință că situațiile de lucrări conțineau cantități și valori supraevaluate și că procedurile de achiziție fuseseră fraudate, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum de 1.074.003 lei (cu TVA) în dauna U.A.T. Zănești și un folos necuvenit pentru cele două societăți comerciale.

Primăria comunei Zănești s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma reținută ca prejudiciu în cauză.

Procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpații Filip Ioan, S.C.C., S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L. și S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L.

Totodată, față de inculpatul Filip Ioan, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea confiscării extinse asupra tuturor bunurilor mobile și imobile dobândite de acesta, în mod direct sau prin interpuși, începând cu data de 18 aprilie 2018, precum și asupra bunurilor aparținând persoanelor juridice controlate în fapt de acesta și asupra sumelor de bani existente în depozitele bancare deținute ori investite în titluri de valoare interne”, arată DNA.

Dosarul de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Neamț, cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsurile asigurătorii dispuse în cauză.