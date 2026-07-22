Cum să scapi de păianjenii și muștele din casa ta pe timpul verii. Sfaturi ce te ajută să ții insectele la distanță

Casele se confruntă cu o creștere a numărului de târâtoare în timpul verii, potrivit AOL.

Ferestrele și ușile deschise creează prilejul perfect pentru ca păianjenii și muștele să intre în casă.

Păianjenii din case se găsesc de obicei în camere cu sursă de apă. Atât ei cât și prada lor au nevoie de apă.

„Cel mai probabil veți găsi păianjeni în baie sau bucătărie. Hrana lor este atrasă de zonele întunecate și umede”, explică expertul Alex Woods, potrivit sursei.

„Păianjenii sunt atrași de căldura unei case, în special atunci când vremea este rece sau umedă. Păianjenii femele tind să rămână în aceeași poziție toată viața. Este posibil să mai existe păianjeni în casa dumneavoastră care s-au ascuns de toamna trecută”, a adăugat acesta.

Pentru a-i împiedica să intre în casă, sunt recomandate câteva sfaturi.

Aspirați regulat

„Aspirați regulat, sus și jos”, sfătuiește el. „Inclusiv în locuri ascunse, cum ar fi sub mobilă, în special în locuri adăpostite, cum ar fi sub blaturi, spatele dulapurilor și sub sau în spatele mobilei mari. Îndepărtați pânzele de păianjen, în special în colțuri și pe tavane”, potrivit sursei.

Sigilați crăpăturile și deschiderile din jurul ferestrelor și ușilor

„Păianjenii trebuie să pătrundă cumva în casele noastre, așa că începeți prin a sigila orice crăpături sau deschideri din jurul ferestrelor și ușilor veți reduce șansele unei invazii inițiale”, mai transmite Woods.

Reduceți iluminatul exterior

Luminile exterioare pot atrage insecte care pot deveni pradă pentru păianjeni.

Citricele țin păianjenii la distanță

Puteți freca pervazurile de la geamuri cu coji de lămâie. De asemenea, lumânările parfumate cu miros de citrice pot îndepărta și ele păianjenii, potrivit aceleiași surse.

Plante ce resping păianjenii

Plantele precum menta, lemongrass-ul sau eucaliptul vor ajuta la alungarea păianjenilor, deoarece aceștia urăsc aceste tipuri de arome.

Reduceți sursele de hrană pentru păianjeni

Țineți lemnele de foc, sacii de grădină și grămezile de compost departe de casă, deoarece acestea vor atrage insecte și păianjeni.

„Cel mai eficient mod de a controla păianjenii este limitarea sursei lor de hrană”, potrivit expertului.