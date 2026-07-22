„Va fi și mai rău”. O capitală cunoscută pentru gerul extrem se confruntă cu o caniculă istorică

Vara este abia la jumătate în Astana, capitala Kazahstanului, însă locuitorii au trecut deja prin două valuri de căldură care au doborât recorduri istorice.

Pe 14 iulie, temperatura a urcat la 39,5°C, depășind precedentul record pentru această dată, de 35,3°C, stabilit în urmă cu 34 de ani. Cu doar trei săptămâni înainte, pe 23 iunie, orașul înregistrase deja un nou record de 36,8°C, peste valoarea de 36,4°C consemnată în 1941.

Săptămâna trecută, locuitorii au continuat să primească avertizări prin sistemul național de urgență 112 al Kazahstanului. Avertizările au fost date în condițiile în care temperaturile s-au menținut în jurul valorii de 36°C.

Astana nu este singura afectată, arată Euronews. În întreaga țară, valul de căldură a împins temperaturile până la 44°C în sud-vest și la 45-48°C în sud și sud-est.

Sistemul de sănătate, sub presiune

Potrivit UNICEF, aproape trei sferturi din teritoriul Kazahstanului este expus riscurilor climatice care afectează sănătatea populației. Banca Mondială avertizează că, fără măsuri mai puternice de adaptare, numărul deceselor provocate de căldură în orașele din Europa și Asia Centrală s-ar putea tripla până în 2050.

„Proiecțiile arată că Kazahstanul și Uzbekistanul vor înregistra cele mai mari creșteri ale ratelor de mortalitate asociate valurilor de căldură din Asia Centrală în viitorul apropiat, chiar și în scenarii climatice moderate. Din păcate, va fi și mai rău”, a declarat Hans Henri P. Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

Valurile de căldură reflectă o tendință climatică mai amplă

Valul de căldură recent nu este un fenomen izolat, ci face parte dintr-o tendință de încălzire pe termen lung.

Kazahstanul se încălzește mai rapid decât media globală. În 2025, țara a înregistrat cel mai călduros an din istorie, temperatura medie a aerului fiind cu 2,98°C peste norma climatică.

Numărul zilelor cu temperaturi de peste 30°C și 35°C este în creștere. Astfel, se amplifică riscul de secetă, în special în sudul și vestul țării.

Efectele depășesc însă verile mai fierbinți. Topirea mai timpurie a zăpezii face ca inundațiile de primăvară să apară mai devreme. Inundațiile îngreunează stocarea apei în rezervoare pentru irigații.

Iernile mai blânde reduc și cantitatea de umiditate care ajunge în straturile adânci ale solului. Astfel, este afectată producția agricolă.

„Aproape întreaga regiune se confruntă cu valuri de căldură mai frecvente și mai persistente în sezonul cald”, a declarat Saulet Sakenov, analist de proiecte climatice.

Potrivit acestuia, ghețarii din Kazahstan au pierdut deja între 14% și 30% din masa lor din 1950 până în prezent. Deși topirea accelerată crește temporar debitul râurilor, tendința se va inversa în viitor.