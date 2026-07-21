Canicula golește Dunărea. Fluviul a ajuns în Serbia la cel mai scăzut nivel din 1946

Nivelul Dunării în Serbia a scăzut la cel mai redus nivel înregistrat din 1946, potrivit autorităților portuare fluviale, citate marți de Reuters. Din cauza apei foarte scăzute, barjele și navele sunt obligate să reducă încărcătura pentru a putea naviga pe Dunăre și pe râul Sava, unul dintre cei mai importanți afluenți ai fluviului.

Restricțiile afectează transportul fluvial pe unul dintre cele mai importante coridoare comerciale din Europa, deoarece navele trebuie să transporte cantități mai mici de marfă pentru a evita eșuarea.

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid

Fenomenul este provocat de valul de căldură care afectează mare parte din Europa. În Spania, pompierii încearcă să țină sub control cel mai mare incendiu de vegetație din acest an, iar în sud-vestul Franței, în apropiere de Bordeaux, doi pompieri au murit marți în timpul intervenției la un incendiu izbucnit în apropierea unui aeroport.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, spun specialiștii. Potrivit multor oameni de știință, schimbările climatice provocate de activitatea umană fac ca valurile de căldură, seceta, incendiile de vegetație și furtunile violente să fie tot mai intense.

Urmează furtuni cu grindină în Balcani

După multe zile de temperaturi extreme, autoritățile din Balcanii de Vest avertizează că vremea se va schimba brusc. Furtunile cu grindină au provocat deja mai mulți răniți ușor în stațiunea croată Rovinj, iar meteorologii avertizează că ele se vor extinde spre Slovenia, Bosnia și Herțegovina, sudul Serbiei și Macedonia de Nord.

Restricții de apă în Europa

În același timp, Grecia traversează primul val major de căldură al verii, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. În Marea Britanie, Thames Water, cea mai mare companie de alimentare cu apă din țară, introduce restricții pentru aproximativ 10 milioane de clienți din Londra și din regiunea văii Tamisei, din cauza secetei.

Compania a impus restricții similare și în iulie 2025, însă atunci măsura a vizat mai ales zone din Oxfordshire, Wiltshire, Gloucestershire și Berkshire, nu și capitala britanică.