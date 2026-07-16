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Alertă pe Dunăre: debitul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Ce măsuri au luat autoritățile pentru funcționarea Centralei de la Cernavodă

Fluviul Dunărea a ajuns joi la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, a anunțat Administrația Națională Apele Române (ANAR). Au fost impuse restricții pentru irigații și se fac evacuări controlate pentru a se asigura apa necesară Centralei de la Cernavodă.
Alertă pe Dunăre: debitul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Ce măsuri au luat autoritățile pentru funcționarea Centralei de la Cernavodă
Foto: Apele Române
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 17:26, Social
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Potrivit ANAR, debitul Dunării a ajuns joi la 1750 mc/s, cel mai mic din ultimii 30 de ani.

Prognozele pe termen scurt nu sunt încurajatoare. În următoarele 4,5 zile se va menține o tendință de scădere, debitul Dunării ajungând până la nivelul de 1700 mc/s, conform datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Specialiștii arată că cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s.

Măsuri luate de autorități

ANAR anunță că pe sectorul Călărași-Cernavodă au fost impuse restricții, adică furnizarea apei va fi asigurată cu debite reduse pentru irigații.

De asemenea, Apele Române și Hidroelectrica fac evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt și Argeș în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă.

Totodată, specialiștii anunță că, odată cu temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre, fenomenele de înflorire algală se pot amplifica.

Tendință de creștere începând de luni

Datorită precipitațiilor prognozate, începând de luni, 20 iulie, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere și va ajunge la 1900 mc/s. ANAR transmite că monitorizează prin Administrațiile Bazinale, alături de INHGA și că, împreună cu Hidroelectrica se iau măsuri în vederea menținerii unor debite minime pe Dunăre pentru asigurarea producției de energie nucleară.

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