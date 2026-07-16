Românii își schimbă preferințele de vacanță. Gastronomia locală, cartierele ascunse și experiențele autentice, căutate de tineri

Deși Italia, Spania, Regatul Unit și Franța rămân printre cele mai populare țări pentru călătoriile românilor, destinațiile din zona Mediteranei câștigă tot mai mult teren.

Fie că este vorba despre o insulă mediteraneeană devenită virală într-un videoclip sau despre un oraș european plin de culoare ce adună milioane de vizualizări online, social media influențează din ce în ce mai mult alegerea următoarei destinații de vacanță, potrivit unei analize Kiwi.

Odată cu timpul petrecut pe social-media, oamenii văd și imagini sau videoclipuri cu destinații de vacanță, povești despre experiențele din vacanțe, tendință care îi inspiră pe oameni să își aleagă propria destinație de vacanță, pentru că li s-a părut interesantă după ce au văzut-o pe rețelele sociale.

În ultimii ani, spre exemplu, interesul pentru videoclipurile din vacanțe a crescut, iar cele mai deosebite destinații au parte nu doar de expunere pe platforme, ci și de o cerere turistică tot mai ridicată.

Destinațiile mediteraneene, tot mai populare în rândul românilor

Potrivit analizei, românii aleg să-și petreacă vacanțele în destinații mediteraneene. Țări precum Malta, Egipt și Grecia se numără printre cele preferate de români. Mulți preferă scăldatul în apele cristaline, dincolo de clasicele „city break-uri”.

Tot mai mulți români vizitează și orașe precum Palermo și Marsilia, alături de destinații precum insula Corfu, orașul istoric Chania de pe insula Creta și orașul Paphos, din estul Mediteranei cu plaje, dar și istorie bogată. Gastronomia locală, arhitectura plină de culoare și zborurile scurte la fac ideale pentru escapadele de weekend sau vacanțele pe timp de vară.

O altă alegere din ce în ce mai populară, potrivit analizei, este Maroc. De la București există chiar și zboruri directe pentru această destinație. Se pare că este foarte foarte populară printre români, în special iarna. Românii sunt interesați de cultură și experiențe autentice, dar și țări cu temperaturi blânde în afara sezonului estival.

Intinerarii, recomandări de restaurante, „salvate” din videoclipuri

Tot mai mulți dintre pasionații de călătorii își salvează itinerarii, recomandări de restaurante, plaje sau puncte panoramice pe care le-au văzut în videoclipurile de pe internet, iar într-un final, ei ajung chiar să-și rezerve o vacanță acolo.

Față de experiențele clasice, în cadrul cărora oamenii caută exclusiv atracțiile turistice, tot mai mulți oameni au început să „vâneze” locurile autentice, mai puțin cunoscute. Cartiere autentice sau cafenelele mai deosebite, care până mai ieri erau știute doar de localnici, au devenit virale datorită conținutului online, fiind promovate de creatori.

Trendul, popular în rândul tinerilor

Cu toate acestea, trendul este mult mai popular în rândul tinerilor, care preferă vacanțele de scurtă durată, cu itinerariile flexibile și destinațiile ce oferă experiențe memorabile, bogate în experiențe culturale, gastronomice sau activități în aer liber. Tinerii sunt, potrivit analizei, mai deschiși să exploreze și alte destinații noi – mai puțin cunoscute – comparativ cu generațiile mai în vârstă.

Pe măsură ce inspirația pentru călătorii vine tot mai mult din zona digitală, destinațiile care oferă autenticitate, un puternic impact vizual și zboruri convenabile vor continua să atragă interesul călătorilor români pe tot parcursul anului.