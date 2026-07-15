O destinație europeană foarte căutată de turiști, lovită de un focar de salmonella

Focarul a fost confirmat prin teste de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, în Grecia Centrală. Pacienții au început să se prezinte cu simptome specifice infecției cu salmonella, arată Express.

Organizația Națională pentru Sănătate Publică din Grecia (EODY) a fost notificată, iar o anchetă epidemiologică este în desfășurare. Oficialii încearcă să stabilească dacă toate cazurile au o sursă comună de contaminare alimentară.

Primele concluzii indică faptul că persoanele afectate au consumat alimente în unități diferite, ceea ce îi determină pe anchetatori să verifice dacă produsele contaminate provin de la același furnizor.

Autoritățile analizează și posibilitatea ca lotul suspect de alimente să fi fost distribuit și în afara orașului Lamia. Până în prezent nu există o confirmare că produsele contaminate au ajuns și în alte regiuni ale Greciei.

Testele de laborator continuă pentru identificarea exactă a sursei focarului, relatează The Greek Reporter.

Potrivit presei locale, zeci de persoane au solicitat asistență medicală, iar unele au fost internate. Cele mai frecvente simptome raportate au fost febra, crampele abdominale, greața și vărsăturile, manifestări tipice ale infecției cu salmonella.

Inspectorii au prelevat probe alimentare de la unitățile implicate în anchetă. Autoritățile urmăresc lanțurile de aprovizionare pentru a identifica sursa contaminării.

Lamia este un oraș istoric din Grecia Centrală, situat la poalele Muntelui Oeta, cu vedere spre valea râului Spercheios și Golful Maliac. Orașul se află la aproximativ două ore și jumătate nord de Atena.

Orașul este considerat o destinație potrivită pentru turiștii care caută o vacanță mai liniștită, departe de aglomerația capitalei.

Printre principalele atracții se numără Castelul Bizantin din Lamia, construit în secolul al XII-lea pe un deal abrupt care domină orașul, precum și Parcul Național Oiti și Mănăstirea Agathonos, aflate în apropiere.