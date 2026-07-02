Un virus gastric extrem de contagios a făcut ravagii pe o navă de croazieră. Peste 120 de cazuri confirmate

Nava Ruby Princess efectua o croazieră dus-întors de 20 de zile din San Francisco către Canada și Alaska când 102 pasageri și 23 de membri ai echipajului au fost afectați de norovirus, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), citat de AP.

Norovirusul este foarte contagios și se răspândește frecvent prin alimente sau prin contactul cu suprafețe contaminate, în special în spații aglomerate. Pentru majoritatea persoanelor, boala durează puțin, însă poate fi periculoasă pentru cei cu afecțiuni preexistente, pentru copiii mici și pentru persoanele de peste 65 de ani.

Printre simptome se numără apariția bruscă a vărsăturilor și durerilor abdominale, care pot persista până la trei zile, potrivit CDC.

Focarul de pe Ruby Princess, navă care a plecat în cursă pe 12 iunie, a fost raportat CDC sâmbătă. Autoritățile au precizat că nu toate persoanele infectate au prezentat simptome în același timp și nici la sosirea sau plecarea navei din port.

La bordul croazierei se aflau 3.032 de pasageri și 1.144 de membri ai echipajului.

Princess Cruises a transmis că echipajul a intervenit rapid și a aplicat „protocoale de igienizare intensificate” pe întreaga navă.

Compania a precizat că nava va fi curățată și dezinfectată complet înainte de următoarea călătorie.

De la începutul anului, în jurisdicția CDC au fost raportate șapte focare de îmbolnăvire pe nave de croazieră, majoritatea cauzate de norovirus.

Cele mai multe focare de norovirus apar atunci când persoane deja infectate transmit virusul altora prin contact direct, inclusiv prin împărțirea alimentelor sau a tacâmurilor. Virusul se poate răspândi și prin alimente, apă ori suprafețe contaminate.

Spălarea frecventă a mâinilor este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a infecției. CDC recomandă folosirea apei și a săpunului timp de cel puțin 20 de secunde, deoarece dezinfectanții pentru mâini nu sunt suficient de eficienți împotriva norovirusului.