Prima pagină » Știri externe » Al treilea focar de norovirus în mai puțin de două luni pe aceeași navă de croazieră. Zeci de pasageri s-au îmbolnăvit

Al treilea focar de norovirus în mai puțin de două luni pe aceeași navă de croazieră. Zeci de pasageri s-au îmbolnăvit

O navă de expediție care efectuează croaziere în Alaska se confruntă cu al treilea focar de boală gastrointestinală în mai puțin de două luni. Aproape o treime dintre pasageri au prezentat simptome specifice unei infecții cu norovirus.
Al treilea focar de norovirus în mai puțin de două luni pe aceeași navă de croazieră. Zeci de pasageri s-au îmbolnăvit
Sursa foto: Facebook/National Geographic Expeditions
Oana Antipa
21 iul. 2026, 16:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează cauza îmbolnăvirilor, care nu a fost stabilită deocamdată, relatează The New York Post.

Aproape o treime dintre pasageri s-au îmbolnăvit

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a anunțat că focarul a fost raportat pe 12 iulie la bordul navei National Geographic Sea Bird, aflată într-o croazieră între Sitka și Juneau, în statul Alaska.

Potrivit autorităților, 18 dintre cei 62 de pasageri aflați la bord au acuzat simptome precum vărsături și crampe abdominale, caracteristice infecțiilor gastrointestinale. Membrii echipajului au izolat imediat persoanele afectate și au aplicat procedurile prevăzute în planul de prevenire și control al epidemiilor, intensificând operațiunile de curățenie și dezinfecție.

În paralel, pasagerilor bolnavi li s-a solicitat să furnizeze probe biologice pentru a identifica agentul patogen responsabil. Rezultatele analizelor sunt încă în așteptare.

A treia îmbolnăvire colectivă pe aceeași navă

Acesta este al treilea episod de îmbolnăviri înregistrat pe National Geographic Sea Bird de la sfârșitul lunii mai, nava fiind singura dintre cele opt vase de croazieră care au raportat focare de boli gastrointestinale în porturile americane în 2026 și care s-a confruntat cu astfel de incidente în mod repetat.

Primul focar a fost semnalat în perioada 26-31 mai, când nouă pasageri și trei membri ai echipajului au fost diagnosticați cu norovirus. Aproximativ o lună mai târziu, în timpul unei alte croaziere desfășurate între Juneau și Ketchikan, alte 20 de persoane aflate la bord s-au îmbolnăvit. În ambele cazuri anterioare, investigațiile au confirmat că infecțiile au fost provocate de norovirus.

Ce este norovirusul și de ce se răspândește atât de ușor

Norovirusul este unul dintre cei mai contagioși agenți patogeni care provoacă gastroenterită acută. Infecția debutează, de regulă, brusc și se manifestă prin vărsături, diaree apoasă, greață și crampe abdominale. Deși este cunoscut popular drept „gripa stomacului”, boala nu are legătură cu virusurile gripale.

Specialiștii atrag atenția că mediile închise, precum navele de croazieră, facilitează transmiterea virusului, motiv pentru care autoritățile sanitare recomandă măsuri stricte de igienă și izolarea rapidă a persoanelor simptomatice.

Un an cu mai multe incidente sanitare pe navele de croazieră

Focarul de pe National Geographic Sea Bird este unul dintre mai multe incidente sanitare raportate în acest an în industria croazierelor. În luna mai, peste 100 de pasageri și membri ai echipajului unei nave Princess Cruises s-au îmbolnăvit în urma unui alt focar de norovirus, iar în aprilie, o epidemie de hantavirus la bordul navei MV Hondius a atras atenția la nivel internațional după ce a fost asociată cu decesul a trei pasageri.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
BREAKING | Fiul actriței din telenovelele de pe Acasă TV a murit la doar 31 de ani 😲
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar. Sorin Ion: „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?”
Libertatea
Un bebeluș s-a născut cu doi „gemeni” ascunși în propriul corp. Cazul medical extrem de rar care i-a uimit pe medici
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia