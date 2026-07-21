Al treilea focar de norovirus în mai puțin de două luni pe aceeași navă de croazieră. Zeci de pasageri s-au îmbolnăvit

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează cauza îmbolnăvirilor, care nu a fost stabilită deocamdată, relatează The New York Post.

Aproape o treime dintre pasageri s-au îmbolnăvit

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a anunțat că focarul a fost raportat pe 12 iulie la bordul navei National Geographic Sea Bird, aflată într-o croazieră între Sitka și Juneau, în statul Alaska.

Potrivit autorităților, 18 dintre cei 62 de pasageri aflați la bord au acuzat simptome precum vărsături și crampe abdominale, caracteristice infecțiilor gastrointestinale. Membrii echipajului au izolat imediat persoanele afectate și au aplicat procedurile prevăzute în planul de prevenire și control al epidemiilor, intensificând operațiunile de curățenie și dezinfecție.

În paralel, pasagerilor bolnavi li s-a solicitat să furnizeze probe biologice pentru a identifica agentul patogen responsabil. Rezultatele analizelor sunt încă în așteptare.

A treia îmbolnăvire colectivă pe aceeași navă

Acesta este al treilea episod de îmbolnăviri înregistrat pe National Geographic Sea Bird de la sfârșitul lunii mai, nava fiind singura dintre cele opt vase de croazieră care au raportat focare de boli gastrointestinale în porturile americane în 2026 și care s-a confruntat cu astfel de incidente în mod repetat.

Primul focar a fost semnalat în perioada 26-31 mai, când nouă pasageri și trei membri ai echipajului au fost diagnosticați cu norovirus. Aproximativ o lună mai târziu, în timpul unei alte croaziere desfășurate între Juneau și Ketchikan, alte 20 de persoane aflate la bord s-au îmbolnăvit. În ambele cazuri anterioare, investigațiile au confirmat că infecțiile au fost provocate de norovirus.

Ce este norovirusul și de ce se răspândește atât de ușor

Norovirusul este unul dintre cei mai contagioși agenți patogeni care provoacă gastroenterită acută. Infecția debutează, de regulă, brusc și se manifestă prin vărsături, diaree apoasă, greață și crampe abdominale. Deși este cunoscut popular drept „gripa stomacului”, boala nu are legătură cu virusurile gripale.

Specialiștii atrag atenția că mediile închise, precum navele de croazieră, facilitează transmiterea virusului, motiv pentru care autoritățile sanitare recomandă măsuri stricte de igienă și izolarea rapidă a persoanelor simptomatice.

Un an cu mai multe incidente sanitare pe navele de croazieră

Focarul de pe National Geographic Sea Bird este unul dintre mai multe incidente sanitare raportate în acest an în industria croazierelor. În luna mai, peste 100 de pasageri și membri ai echipajului unei nave Princess Cruises s-au îmbolnăvit în urma unui alt focar de norovirus, iar în aprilie, o epidemie de hantavirus la bordul navei MV Hondius a atras atenția la nivel internațional după ce a fost asociată cu decesul a trei pasageri.