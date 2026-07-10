Schimbările climatice împing balenele cenușii spre dispariție. Mii de exemplare au murit în 2026

Situația a determinat ecologiștii să solicite autorităților americane reintroducerea speciei pe lista animalelor protejate, în timp ce specialiștii avertizează că efectele încălzirii globale asupra oceanelor au implicații inclusiv pentru Europa și Marea Neagră, relatează The Guardian.

Mii de balene ar fi murit doar în acest an

Potrivit organizațiilor de mediu care au depus o petiție la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA), balenele cenușii traversează un „eveniment catastrofal de mortalitate”.

Estimările arată că populația speciei a scăzut de la aproximativ 20.000 de exemplare în 2019 la mai puțin de 13.000 în 2026, iar ritmul deceselor pare să se accelereze.

Cercetătorii estimează că doar în acest an ar fi murit între 2.500 și 8.000 de balene, însă numărul exact este dificil de stabilit, deoarece multe dintre cadavre se scufundă și nu mai ajung la țărm.

Statisticile disponibile arată o creștere semnificativă a numărului de balene eșuate. Dacă între 2006 și 2023 media anuală era de 43 de exemplare, în 2025 au fost înregistrate 179 de balene ajunse pe țărm, iar în prima jumătate a anului 2026 au fost deja identificate 146 de carcase.

Schimbările climatice afectează sursa de hrană

Specialiștii spun că principala cauză a mortalității este foametea provocată de reducerea accentuată a gheții marine din Alaska.

Balenele cenușii migrează anual din Baja California până în Alaska pentru a se hrăni, însă topirea gheții modifică ecosistemele marine și reduce cantitatea de hrană disponibilă. Exemplarele care ajung pe plaje sunt extrem de slăbite și prezintă semne evidente de înfometare.

Biologii NOAA avertizează că ritmul actual al schimbărilor climatice ar putea depăși capacitatea naturală de adaptare a speciei, care în trecut a reușit să își revină după perioade dificile.

Alte pericole agravează situația

Pe lângă efectele încălzirii globale, balenele sunt afectate și de coliziunile cu navele comerciale, poluarea cu microplastice, înfloririle algale toxice și riscul producerii unor deversări de petrol.

Organizațiile de mediu susțin că vânătoarea practicată de unele comunități indigene din Rusia contribuie, de asemenea, la reducerea populației, fiind ucise anual până la 40 de exemplare.

În același timp, extinderea exploatărilor petroliere în Alaska este considerată un factor suplimentar de risc pentru habitatul speciei.

Ecologiștii cer protejarea din nou a speciei

Balena cenușie a fost scoasă de pe lista speciilor pe cale de dispariție în 1994, după ce populația își revenise în urma măsurilor de conservare adoptate în anii ’70.

Acum, organizațiile de mediu solicită reintroducerea speciei sub protecția Legii privind speciile pe cale de dispariție (Endangered Species Act), apreciind că aceasta ar permite adoptarea unor măsuri suplimentare de conservare.

Autoritățile americane urmează să se pronunțe asupra solicitării în aproximativ o lună. În cazul unui refuz, organizațiile de mediu au anunțat că vor contesta decizia în instanță.

Deși balena cenușie nu trăiește în apele europene, specialiștii atrag atenția că fenomenul ilustrează impactul global al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor marine. Modificările provocate de încălzirea oceanelor și de pierderea biodiversității afectează lanțurile trofice și echilibrul ecosistemelor la scară planetară, inclusiv în mările europene.

Pentru România, care are ieșire la Marea Neagră, studiile privind efectele schimbărilor climatice asupra speciilor marine sunt considerate relevante în contextul degradării biodiversității și al adaptării politicilor de protecție a mediului.