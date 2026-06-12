Răspunsul surprinzător al ghețarilor din Alaska la creșterea temperaturilor

Conform unor noi cercetări realizate de Universitatea Fairbanks din Alaska, fiecare creștere cu 1 grad Celsius a temperaturilor medii de vară prelungește topirea ghețarilor cu aproximativ trei săptămâni, potrivit Science Daily.

Studiul utilizează observații radar prin satelit.

Studiul demonstrează, de asemenea, că radarul cu apertură sintetică (SAR) poate monitoriza automat și constant ghețarii. Radarul poate monitoriza și limitele acestora de zăpadă pe tot parcursul anului. În mod tradițional, limitele de zăpadă sunt măsurate de obicei doar spre sfârșitul sezonului de topire. Atunci, sunt măsurate folosind instrumente optice.

Observațiile cercetătorilor

Echipa de cercetare a folosit observații radar pentru a măsura „zilele de topire” ale ghețarilor. O zi de topire poate reprezenta o perioadă completă de 24 de ore. În această perioadă, un ghețar se topește în întregime sau poate consta în mai multe zile în care topirea are loc în diferite porțiuni ale ghețarului, până când suprafața totală afectată este egală cu suprafața completă a ghețarului.

O creștere a numărului de zile de topire indică faptul că sezonul de topire devine mai lung, ceea ce contribuie la o pierdere generală mai mare de gheață, potrivit sursei.

Oamenii de știință au monitorizat schimbările sezoniere pe aproape fiecare ghețar din Alaska, între mijlocul anului 2016 și 2024.

SAR poate aduna date în condiții nefavorabile

Deoarece nu se bazează pe lumina soarelui, SAR poate colecta date prin nori și în întuneric.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că valurile de căldură pe termen scurt pot reduce dramatic stratul de zăpadă care protejează ghețarii. În perioadele neobișnuit de calde, ghețarii au pierdut cu până la 28% mai multă zăpadă protectoare decât în ​​anii obișnuiți. Acest procent se aplică la scara lanțurilor muntoase individuale. Nu afectează neapărat fiecare ghețar în mod egal din acele regiuni.