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Răspunsul surprinzător al ghețarilor din Alaska la creșterea temperaturilor

Un nou studiu realizat de oamenii de știință arată modul uimitor în care ghețarii din Alaska reacționează la creșterile de temperatură.
Răspunsul surprinzător al ghețarilor din Alaska la creșterea temperaturilor
Ioana Târziu
12 iun. 2026, 18:30, Life-Inedit
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Conform unor noi cercetări realizate de Universitatea Fairbanks din Alaska, fiecare creștere cu 1 grad Celsius a temperaturilor medii de vară prelungește topirea ghețarilor cu aproximativ trei săptămâni, potrivit Science Daily.

Studiul utilizează observații radar prin satelit.

Studiul demonstrează, de asemenea, că radarul cu apertură sintetică (SAR) poate monitoriza automat și constant ghețarii. Radarul poate monitoriza și limitele acestora de zăpadă pe tot parcursul anului. În mod tradițional, limitele de zăpadă sunt măsurate de obicei doar spre sfârșitul sezonului de topire. Atunci, sunt măsurate folosind instrumente optice.

Observațiile cercetătorilor

Echipa de cercetare a folosit observații radar pentru a măsura „zilele de topire” ale ghețarilor. O zi de topire poate reprezenta o perioadă completă de 24 de ore. În această perioadă, un ghețar se topește în întregime sau poate consta în mai multe zile în care topirea are loc în diferite porțiuni ale ghețarului, până când suprafața totală afectată este egală cu suprafața completă a ghețarului.

O creștere a numărului de zile de topire indică faptul că sezonul de topire devine mai lung, ceea ce contribuie la o pierdere generală mai mare de gheață, potrivit sursei.

Oamenii de știință au monitorizat schimbările sezoniere pe aproape fiecare ghețar din Alaska, între mijlocul anului 2016 și 2024.

SAR poate aduna date în condiții nefavorabile

Deoarece nu se bazează pe lumina soarelui, SAR poate colecta date prin nori și în întuneric.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că valurile de căldură pe termen scurt pot reduce dramatic stratul de zăpadă care protejează ghețarii. În perioadele neobișnuit de calde, ghețarii au pierdut cu până la 28% mai multă zăpadă protectoare decât în ​​anii obișnuiți. Acest procent se aplică la scara lanțurilor muntoase individuale. Nu afectează neapărat fiecare ghețar în mod egal din acele regiuni.

„Extinderea topirii ghețarilor și limitele de zăpadă sunt indicatori indirecti ai echilibrului masic al ghețarilor”, a declarat Albin Wells, care a condus studiul.

Bilanțul masic al ghețarilor se referă la diferența dintre cantitatea de zăpadă și gheață acumulată de un ghețar și câtă pierde în timp.

Descoperirile pot anticipa topirile viitoare

„Aceste corelații cu temperatura încep să ofere o idee despre cât de mult se poate anticipa topirea sau retragerea liniei de zăpadă în climatele viitoare, mai calde, din regiune”, a adăugat Wells.

„În datele optice, linia zăpezii poate fi foarte greu de observat”, a spus Mark Fahnestock, co-autor al studiului. „Dacă întârzii o zi să faci fotografia, este posibil să fi nins pe întregul ghețar și să nu poți vedea unde este gheața goală dedesubt și unde este zăpada și firnul deasupra”, potrivit aceleiași surse.

Cercetătorii au examinat îndeaproape un val intens de căldură din Alaska. Acesta a durat între 23 iunie și 10 iulie 2019. Evenimentul a afectat fiecare regiune glaciară a statului, cu excepția lanțului muntos Brooks.

Conform studiului, căldura extremă a împins limitele de zăpadă ale ghețarilor cu aproape 106 metri mai sus. Într-un an obișnuit, limitele de zăpadă nu atingeau aceste altitudini decât după aproximativ două luni.

Prin urmare, gheața goală și firnul au rămas expuse pentru perioade mai lungi. Astfel, a crescut pierderea generală de gheață.

Acest lucru evidențiază „sensibilitatea ghețarilor la variabilitatea climatică pe termen scurt”, potrivit autorilor studiului.

Studiul a identificat, de asemenea, diferențe consistente între ghețarii situați pe versantul de coastă al lanțurilor muntoase și cei din interiorul continentului.

„O descoperire importantă”

Wells a spus că numărul de zile de topire a gheții a variat între cele două grupuri. Aceasta sugerează că ele reacționează diferit la condițiile de mediu, chiar dacă multe pierd gheață în rate în general similare.

„Aceasta este o descoperire importantă”, a spus Wells. „Se confirmă cunoștințele anterioare conform cărora ghețarii din Alaska, de pe coasta munților, se topesc mai mult vara și se acumulează mai mult iarna decât cei de pe partea continentală a lanțurilor muntoase”.

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