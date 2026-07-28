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Un oraș din Grecia domină clasamentul celor mai bune baruri din Europa. Ocupă primele două locuri

Atena confirmă că este una dintre cele mai atractive destinații gastronomice și de nightlife din Europa. Capitala Greciei ocupă primele două locuri în clasamentul „50 Best Bars”, realizat pe baza voturilor a peste 300 de experți din industria băuturilor de pe continent.
Un oraș din Grecia domină clasamentul celor mai bune baruri din Europa. Ocupă primele două locuri
Sursa foto: Pexels
Cosmin Pirv
28 iul. 2026, 11:03, Life-Inedit
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Clasamentul „50 Best Bars” din Europa a fost dezvăluit în iulie, în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor desfășurate la Amsterdam. Clasamentul a fost stabilit în urma votului a peste 300 de personalități din industria băuturilor din întreaga Europă.

Atena domină clasamentul european

Atena, capitala Greciei, ocupă primele două poziții ale clasamentului, scrie Greek Reporter.

„Line”, clasat pe primul loc, își desfășoară activitatea într-un fost spațiu de galerie din cartierul Kato Petralona din Atena. Acesta combină sub același acoperiș un restaurant, o cramă, o berărie, o cafenea și un bar de cocktailuri.

Majoritatea vinurilor și berilor sunt preparate la fața locului. Barul îmbuteliază, de asemenea, propria sa gamă de vinuri pe bază de fructe, numită „Why-Ins”, realizată folosind alte ingrediente decât strugurii.

„The Bar in Front of the Bar”, care s-a clasat pe locul al doilea, a fost deschis în 2021, după ce locația sa interioară inițială s-a închis temporar, cocktailurile fiind servite printr-o fereastră la nivelul străzii.

Ideea s-a dovedit suficient de populară pentru a deveni permanentă, iar barul funcționează acum în două spații alăturate: un lounge interior și o fereastră de servire în aer liber. Lounge-ul interior se aprovizionează cu ingrediente de la ferme și producători locali pentru meniul său de cocktailuri.

Top 10 cele mai bune baruri din Europa

În total, Grecia are șase poziții în clasamentul de 50 de locuri, una dintre cele mai bine reprezentate țări. Londra are cele mai multe poziții, cu șapte baruri, urmată de Barcelona cu șase și Paris cu cinci.

Cu toate acestea, nicio altă țară nu a egalat performanța Greciei în vârful clasamentului, unde Atena a ocupat atât primul, cât și al doilea loc.

Iată lista completă a celor mai bune zece baruri din Europa în 2026:

10. Connaught Bar, Londra
9. Paradiso, Barcelona
8. Mirror Bar, Bratislava
7. The Cambridge Public House, Paris
6. Moebius Milano, Milano
5. Bar Nouveau, Paris
4. Himkok, Oslo
3. Sips, Barcelona
2. The Bar in Front of the Bar, Atena
1. Line, Atena.

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