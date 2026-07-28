Cum poți reduce efectele jet lag-ului. Ce să mănânci și ce să bei înainte și după un zbor lung

Pe lângă recomandările privind somnul și expunerea la lumină naturală, experții atrag atenția că ceea ce mănânci și bei înainte, în timpul și după zbor poate influența modul în care organismul se adaptează la noul fus orar, scrie Euronews.

De ce apare jet lag-ul

Jet lag-ul apare atunci când ceasul biologic al organismului rămâne sincronizat cu fusul orar de plecare, în timp ce corpul trebuie să funcționeze după programul din noua destinație. Rezultatul poate însemna dificultăți de adormire, treziri în timpul nopții și somnolență pe parcursul zilei. De asemenea se mai pot experimenta dureri de cap, lipsă de concentrare sau tulburări digestive precum balonarea, constipația ori diareea. Cu cât sunt traversate mai multe fusuri orare, cu atât simptomele pot fi mai intense.

Începe să mănânci după ora locală

Nutriționiștii recomandă ca, încă din zilele de dinaintea plecării, mesele să fie mutate treptat spre programul din țara în care urmează să ajungi. Odată ajuns la destinație, este indicat să adopți imediat programul local. Dacă este dimineață, ia micul dejun chiar dacă organismul „crede” că este încă noapte. Un studiu publicat în 2023 sugerează că un mic dejun mai consistent și renunțarea la cină în primele trei zile după schimbarea fusului orar pot accelera adaptarea organismului.

Alimentele care îți pot proteja digestia

Pe durata primelor zile este recomandat să alegi preparate simple și ușor de digerat. Porțiile mai mici sunt tolerate mai bine de organism, mai ales dacă apar deja probleme digestive. Nutriționiștii recomandă evitarea alimentelor foarte grase, prăjite sau exotice imediat după sosire, deoarece sistemul digestiv este deja afectat de schimbarea ritmului biologic.

Apa este cel mai bun aliat în timpul zborului

Aerul din cabinele avioanelor este foarte uscat, iar deshidratarea poate accentua senzația de oboseală și simptomele jet lag-ului. Specialiștii recomandă consumul regulat de apă înainte, în timpul și după zbor. În schimb, alcoolul și excesul de cafea ar trebui evitate. Alcoolul afectează calitatea somnului, iar atât băuturile alcoolice, cât și cele cu cofeină pot favoriza deshidratarea. Dacă obișnuiești să bei cafea dimineața, poți păstra acest obicei și în vacanță, însă este recomandat să eviți cofeina în a doua parte a zilei pentru a nu întârzia adaptarea la noul program de somn.

Mișcarea contează aproape la fel de mult ca alimentația

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie recomandă ca, în timpul zborurilor lungi, pasagerii să se ridice periodic, să facă câțiva pași și exerciții ușoare de întindere. Aceste măsuri contribuie la reducerea rigidității musculare și stimulează circulația sângelui, ajutând organismul să suporte mai bine călătoria.

După vacanță, revino rapid la rutina obișnuită

Specialiștii spun că aceleași principii sunt valabile și la întoarcerea acasă. Reluarea cât mai rapidă a programului obișnuit de somn și de mese îi permite organismului să își reseteze mai ușor ceasul biologic și să reducă perioada de adaptare. Deși nu există o metodă care să elimine complet efectele diferenței de fus orar, combinația dintre hidratare, alimentație echilibrată, expunere la lumină naturală și respectarea programului local poate face ca primele zile după un zbor lung să fie considerabil mai ușor de suportat.