IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii din România / Retailul și serviciile, la polul opus

Angajații din IT au continuat să încaseze cele mai mari salarii din România în prima jumătate a anului 2026, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în pofida reducerii numărului de angajări și a disponibilizărilor din industrie, arată datele eJobs.

Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai bine plătite domenii se află petrol și gaze, cu un salariu mediu net de 7.000 de lei, și cercetarea-dezvoltarea, unde media ajunge la 6.800 de lei. Construcțiile și instalațiile completează topul, cu o medie de 6.500 de lei net lunar, în timp ce ingineria, telecomunicațiile, auditul și consultanța, precum și industria navală și aeronautică înregistrează salarii medii de aproximativ 6.000 de lei.

„Puterea de cumpărare a angajaților a scăzut”

Potrivit Roxanei Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, majorările salariale din ultimul an nu au fost suficiente pentru a compensa creșterea prețurilor.

„Chiar dacă în majoritatea domeniilor vorbim despre creșteri salariale comparativ cu anul trecut, în termeni reali puterea de cumpărare a angajaților a scăzut, inclusiv acolo unde salariile au crescut cel mai mult, pentru că majorările au fost, în cele mai multe cazuri, chiar și la jumătate din nivelul inflației.

În luna iunie, rata inflației a fost de 10,4%”, a declarat Roxana Drăghici.

Media așteptărilor salariale e de 12.000 de lei pe lună

Datele Salario arată și că așteptările salariale ale candidaților sunt, în medie, cu 30% peste veniturile pe care le încasează în prezent.

Cea mai mare diferență se înregistrează în IT, unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari decât cele oferite în piață, media așteptărilor fiind de aproape 12.000 de lei net pe lună.

Diferențe importante apar și în asigurări (42%), industria auto, domeniul juridic și sectorul bancar (40%).

Cel mai bine pătite domenii

În schimb, în petrol și gaze, unul dintre cele mai bine remunerate sectoare, decalajul dintre salariile actuale și așteptările candidaților este de 29%, în timp ce în medicina alternativă diferența este de doar 14%, iar în instalații sanitare de 20%.

La polul opus al clasamentului se află domeniile care generează și cele mai multe locuri de muncă. Retailul are un salariu mediu net de 4.300 de lei, industria alimentară de 4.500 de lei, call-center/BPO de 4.400 de lei, transportul și logistica de 5.000 de lei, iar serviciile de 5.500 de lei.

Nivelurile entry-level influențează media salarială

În saloanele și clinicile de înfrumusețare media salarială este de 4.000 de lei, în timp ce cele mai mici venituri sunt înregistrate în sectorul au pair, babysitting și curățenie, unde salariul mediu net este de 3.300 de lei.

Potrivit eJobs, aceste domenii concentrează numeroase poziții de nivel entry-level, ceea ce influențează media salarială.

De la începutul anului, angajatorii din retail au publicat aproximativ 27.000 de locuri de muncă, urmați de cei din servicii (17.000), industria alimentară (14.000) și call-center/BPO (12.000).

Salariul mediu net

Conform datelor oficiale, salariul mediu net pe economie a ajuns în luna mai la 5.684 de lei, cu doar 3,2% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, aceasta fiind cea mai redusă creștere anuală a salariului mediu net din ultimii ani.

În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile aproximativ 15.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro, platformă dedicată angajărilor rapide, alte 8.000 de posturi.